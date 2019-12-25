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"Tahta Yürek" AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Samsun'da, İtalyan yazar Carlo Collodi'nin yazdığı ünlü çocuk klasiğinin kahramanı Pinokyo'dan esinlenerek 13 yıl önce tasarladığı "Tahta Yürek" isimli ahşap hediyelik eşyaya hayat veren tiyatro sanatçısı Murat Dölek, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

25.12.2019 17:40 | Son Güncelleme: 25.12.2019 17:42
'da, İtalyan yazar Carlo Collodi'nin yazdığı ünlü çocuk klasiğinin kahramanı Pinokyo'dan esinlenerek 13 yıl önce tasarladığı "Tahta Yürek" isimli ahşap hediyelik eşyaya hayat veren tiyatro sanatçısı Murat Dölek, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Tahta Yürek'i tiyatro sahnesine de taşıyan Dölek, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğraflardan oluşan "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerini inceledi.
Dölek, "haber" kategorisinde Muhammed Said'in "Suriye'de Saldırıların Hedefi Çocuklar", yaşam" kategorisinde Cem Genco'nun "Kendi Engelini Unuttu Evladına Şifa Arıyor", "spor" kategorisinde de Hüseyin Yıldız'ın "Çıldır Gölü'nde Kış Şöleni" isimli fotoğraflarına oy verdi.
Murat Dölek, gelenekselleşmiş hale gelen AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasını takip ettiğini ve fotoğrafları çekenlere teşekkür ettiğini dile getirdi.

Carlo Collodi, Murat Dölek, Samsun, Güncel

Kaynak: AA


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