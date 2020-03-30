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TAHTAKALE'DE UYARILARA RAĞMEN ALIŞVERİŞ YOĞUNLUĞU DEVAM EDİYOR

Cemal YURTTAŞ / İSYANBUL, DHAKoronavirüs nedeniyle tüm Türkiye'de 'Evde Kal' çağrıları yapılmasına rağmen İstanbul'da bu çağrıya aldırış etmeyenler var. Eminönü Tahtakale'de vatandaşların alışveriş yoğunluğu devam ediyor.

30.03.2020 16:18 | Son Güncelleme: 30.03.2020 16:18
TAHTAKALE'DE UYARILARA RAĞMEN ALIŞVERİŞ YOĞUNLUĞU DEVAM EDİYOR

Cemal YURTTAŞ/ İSYANBUL, DHA

Koronavirüs nedeniyle tüm Türkiye 'de 'Evde Kal' çağrıları yapılmasına rağmen İstanbul 'da bu çağrıya aldırış etmeyenler var. Eminönü Tahtakale 'de vatandaşların alışveriş yoğunluğu devam ediyor.

Koronavirüsün yayılmasını engellemek amacıyla vatandaşlara 'Evde Kal' çağrıları yapılıyor. Ancak bu çağrıya aldırış etmeyen vatandaşların sayısı da oldukça fazla. Her gün binlerce insanın ziyaret ettiği Tahtakale'de çoğu esnaf kepenk indirdi. Ancak çalışmaya devam eden işletmeler de var. Dükkanların açık olduğu sokaklarda ise insan yoğunluğu oldukça fazla. Öte yandan, Tahtakale'de seyyar satıcıların da tezgahlarını açtığı ve satış yapmaya devam ettiği görüldü. Sosyal mesafenin de hiçe sayıldığı görüntülerde vatandaşlar maske takarak alışveriş yapmaya devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Açık dükkanlardan görüntüler

-Sokakta yürüyen insanlar

-Alışveriş yapanlar

-Seyyar satıcı tezgahları

-Genel ve detay


Kaynak: DHA

Etiketler: Tahtakale, İstanbul, Türkiye, Güncel
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