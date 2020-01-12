Haberler » Güncel » Tahtaköprü Baraj Göleti'nde su kuşu sayımı yapıldı - Haber

Tahtaköprü Baraj Göleti'nde su kuşu sayımı yapıldı

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Tahtaköprü Baraj Göleti'nde, periyodik olarak yapılan Kış Ortası Su Kuşu (KOSK) sayımları tamamlandı.

12.01.2020 14:40 | Son Güncelleme: 12.01.2020 14:56Tahtaköprü Baraj Göleti'nde su kuşu sayımı yapıldı
'in İslahiye ilçesindeki Tahtaköprü Baraj Göleti'nde, periyodik olarak yapılan Kış Ortası Su Kuşu (KOSK) sayımları tamamlandı.
Gaziantep Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce, Tahtaköprü Baraj Göleti kıyı şeridinde belirlenen bölgelerde Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda bir süre önce başlanan KOSK nokta sayımları tamamlandı.
2020 yılı için yapılan sayımlara gölet ve çevresi taranarak, gözlemlenen bütün türler kayıt altına alındı.
Gaziantep Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Mustafa Gözel de çalışmalara katıldı.
Sayım sonucunun daha sonra bildirileceği kaydedildi.

Tahtaköprü Mevkii, Gaziantep, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:03  Esenyurt'ta bir kişi silahla vurularak öldürüldü - Haber
15:02  Netanyahu İran'ı, Ukrayna uçağıyla ilgili tüm dünyayı aldatmakla suçladı - Haber
15:01  Denizde kaybolan iki mahalle bekçisini arama çalışmaları sürüyor - Haber
15:01  Durdurulan kamyonetin kasasında 55 düzensiz göçmen yakalandı - Haber
14:56  Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya Başbakanı Es-Serrac'ı kabul ediyor - Haber
12:49  Camide tekme tokat kavga eden imam ile müezzin hakkında soruşturma başlatıldı - Haber
12:34  İstanbul Havalimanı'nda uyku kabini hizmeti başladı - Haber
10:43  Terör örgütüne "drone" gönderen şüpheli yakalandı - Haber
10:15  Sattığı araçlara 13 yıl sonra ceza gelince şaşkına döndü - Haber
10:12  Bilirkişi ücretini yatırmayan cerrah, kıdem ve ihbar tazminatından oldu - Haber
12.01.2020 15:04:12