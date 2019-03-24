Tahtaköprü Barajı'nda Set Yükseltme Çalışmaları Sürüyor

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman
, set yükseltme çalışmaları süren Tahtaköprü
Barajı'yla ilgili, "Baraj 9 metre yükselecek ve inşallah Amik Ovası
'nda sulanmadık tek karış toprak kalmayacak. Bu Türkiye Cumhuriyeti
Devletinin büyük bir başarısıdır." dedi.
Yayman, beraberindeki Devlet Su İşleri
(DSİ) 6. Bölge Müdürü Abdul Kasım Sarımehmet ile set yükseltme çalışmaları devam eden Tahtaköprü Barajı'nda incelemelerde bulundu.
Yayman, inceleme sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Tahtaköprü Barajı'nın Türkiye'nin en önemli projelerinden bir tanesi olduğunu ve Amik Ovası'nın sulamasının bu baraj sayesinde olacağını söyledi.
Çalışmanın bitmesiyle barajın su tutma kapasitesinin üç katına çıkacağını ifade eden Yayman, şöyle devam etti:
"Amik Ovası'nda sulanabilir tarım arazisi miktarı iki katına çıkacak. Baraj 9 metre yükselecek ve inşallah Amik Ovası'nda sulanmadık tek karış toprak kalmayacak. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devletinin büyük bir başarısıdır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan
'a şükranlarımızı sunuyoruz. Onun iradesi, onun bizlere talimatıyla beraber bu baraja Kahramanmaraş
'tan Menzelet ve Kılavuzlu barajlarından yani Ceyhan
havzasından Amik Ovası'na Reyhanlı
'ya su gelecek, 105 kilometrelik bir kanalla. Bu Tahtaköprü Barajı inşallah yükseltildiğinde buradaki suyu biz bu defa Reyhanlı Barajı'na aktarmış olacağız. Bir entegre sulama sisteminden bahsediyoruz. Kahramanmaraş Menzelet-Kılavuzlu, Gaziantep
Tahtaköprü Barajı ve Hatay'daki Reyhanlı Barajı. Bunlar entegre projeler. Bunlar Türkiye Cumhuriyeti Devletinin, Cumhuriyetimizin çok büyük başarısı. Gerçekten ne kadar gurur duysak azdır. Amik Ovası'nın kışın taşkınlardan korunması için yazın da susuzluktan, kuraklıktan kurtulması için bu barajın bir an önce bitmesi lazım."
DSİ 6. Bölge Müdürü Sarımehmet de, Tahtaköprü Barajı'nda çalışmaların hızla devam ettiğini aktardı.
Barajda çalışmaların yüzde 60-70 seviyesinde tamamlandığını vurgulayan Sarımehmet, "Su alma ağzı ve çelik boru, beton gömlek imalatlarında çalışmalarımız devam ediyor. Orada da epey yol kat ettik. Bu sene inşallah 50 milyon lira civarında bir harcama yaparak bu işin tamamını bitireceğiz." dedi.
Hatay, Amik Ovası, Tahtaköprü Mevkii, Güncel
Kaynak: AA