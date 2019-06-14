Tahtaköprü Barajı'nda set yükseltme çalışmaları

Hassa
ilçesindeki Tahtaköprü Barajı'nda yapılacak set yükseltme çalışmalarının bu hafta başlayacağı bildirildi.AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman
, yaptığı açıklamada, Amik Ovası
'ndaki baskınları önlemek, daha fazla tarım arazisinin sulanması amacıyla Tahtaköprü Barajı'nda yapılacak inşaat çalışmalarında ilk kazmanın 17 Haziran Pazartesi günü vurulacağını belirtti.
Yapılacak set yükseltme çalışmalarının ardından barajdaki su tutma kapasitesinin 180 milyon metreküpten 320 bin metreküpe çıkacağını kaydeden Yayman, çalışmaların 17 Haziran Pazartesi günü kent protokolünün katılacağı programla beraber başlayacağını söyledi.