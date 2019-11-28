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Tahtaköprü Barajı'nda yükseltme çalışmaları tamamlandı

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından GÖLSU Projesi kapsamında 2017 yılından bu yana başlatılan Tahtaköprü Barajı'nın yükseltme çalışmasının tamamlandığını bildirdi.

28.11.2019 10:46 | Son Güncelleme: 28.11.2019 11:02Tahtaköprü Barajı'nda yükseltme çalışmaları tamamlandı
AK Parti Milletvekili Hüseyin Yayman, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından GÖLSU Projesi kapsamında 2017 yılından bu yana başlatılan Tahtaköprü Barajı'nın yükseltme çalışmasının tamamlandığını bildirdi.
Yayman, yaptığı yazılı açıklamada Tahtaköprü Barajı'nın sadece ovanın değil bölgenin kaderini değiştireceğini belirtti.
Barajın su tutmaya hazır hale geldiğini ifade eden Yayman, şunları kaydetti:
"Tahtaköprü Barajı'nın sudan yüksekliği 55 metre olarak belirlendi. Türkiye'nin en önemli sulama projelerinden biri olan Tahtaköprü Barajı'nın 2 milyon metreküpten 120 bin dönüme su verilirken, barajın yükselmesinin ardından ise 4 milyon metreküpe çıkarak toplam sulanacak arazi 480 bin dönüm olarak belirlenmiş olup su miktarı ise iki kat artırılmıştır. Tahtaköprü Barajı'nın tamamlanmasıyla Amik Ovası kışın taşkınlardan yazın ise kuraklıktan korunacaktır. Böylece Amik Ovası'nın, şehrin ve bölgenin kaderi değişecektir."

Tahtaköprü Mevkii, AK Parti, Hatay, Güncel

Kaynak: AA

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