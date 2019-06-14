14.06.2019 09:54
Haberler»Ekonomi » Haber

Tahtaköprü Barajı yükseltiliyor

Tahtaköprü Barajı yükseltiliyor

Hatay'da uzun zamandan beri gündemde olan Tahtaköprü Barajı'nda yapılacak set yükseltme çalışmalarının bu hafta başlayacağı bildirildi.

Hatay'da uzun zamandan beri gündemde olan Tahtaköprü Barajı'nda yapılacak set yükseltme çalışmalarının bu hafta başlayacağı bildirildi.

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, yaptığı açıklamada, Amik Ovasını kışın selden korunması yazın ise daha fazla tarım arazisinin sulanması amacıyla Tahtaköprü Barajı'nda yapılacak inşaat çalışmalarında ilk kazmanın 17 Haziran Pazartesi günü vurulacağını ifade etti.

1975 yılında yapımı tamamlanan ve 1977 yılında işletmeye açılan Tahtaköprü Barajı, kurulduğu günden itibaren gövde yükseltmesi gündeme geliyor. Set yükseltme çalışmalarının ardından Tahtaköprü Barajı'nın gövde dolgusu 9 metre yükseltilecek. Böylece rezervuarda depolanacak suyun hacmi 200 hektometre küpten 350 hektometre küpe çıkarılacak. Bu kapasite artışıyla birlikte mevcut durumda sulanan 119.000 dekar zirai araziye 346.140 dekar alan daha eklenecek ve toplamda 465.140 dekar zirai arazinin sulanması sağlanacak.

Ayrıca HES tesisi vasıtasıyla yıllık 129.90 GWh enerji üretilecek. - HATAY
Kaynak: İHA
Milletvekili, AK Parti, Hatay, Tahtaköprü Mevkii, Ekonomi

Son Dakika Haberleri
11:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan Tacikistan'a gidiyor
11:52 flaş
11:52 Atatürk Havalimanı'ndaki hurda uçaklar kaldırılmayı bekliyor
11:52 flaş
11:52 Ünlü poker oyuncusu Liliya Novikova küvette ölü bulundu
11:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan Tacikistan'a gidecek
11:51 İzmir'de denizden ceset çıktı
11:51 Jandarma teşkilatı 180 yaşında
11:51 Bulgaristan, Türkiye'den kaçırılan 63 tarihi eseri iade etti
11:51 Hayata tutunduğu okçulukta üçüncü kez olimpiyata gidecek
11:50 180'inci kuruluş yıldönümü Taksim'de kutlandı
11:50 Tayland'da 170 öğrenci zehirlendi
11:50 Eskişehir'de ekili arazileri sağanak ve dolu vurdu
11:50 Jandarmanın 180. yıl gururu