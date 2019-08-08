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Tahtaların bulunduğu arazideki yangın evlere sıçramadan söndürüldü

Konya'nın Kulu ilçesinde inşaat tahtalarının bulunduğu arazide çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından yakınlarda bulunan evlere sıçramadan söndürüldü.

08.08.2019 10:48 Tahtaların bulunduğu arazideki yangın evlere sıçramadan söndürüldü
Konya'nın Kulu ilçesinde inşaat tahtalarının bulunduğu arazide çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından yakınlarda bulunan evlere sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Kemaliye Mahallesi'nde Hüseyin K.'ya ait arsada bulunan inşaat tahtaları ve ağaç malzemeler henüz belirlenemeyen bir nedenle tutuştu. Kısa sürede büyüyen yangında tahtalar alev alev yandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın yakınlarda bulunan evlere sıçramadan söndürüldü. Yapılan soğutma çalışmalarının ardından malzemeler kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - KONYA

İtfaiye, Konya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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