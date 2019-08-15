Tahtalı Barajında bal ormanı kuruldu sıra markalaşmada

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Tahtalı Barajı çevresinde yaşayan üreticilere gelir kaynağı sağlamak için İZSU ağaçlandırma sahası içindeki 72 dekar alana arıların bal verimini yükselten 53 bin bitki dikti. Eğitimden geçen ve malzeme desteği sağlanan 21 üretici arıcılık yapmaya başladı. Kovan sayısı bine ulaşan üreticiler, ilk hasatlarını Ağustos ayı içinde alacak.



İzmir'in su ihtiyacını karşılayan Tahtalı Barajı Havzası'nın suyunu ve toprağını korumak için kamulaştırılan alanlara 2001 yılından bu yana 1 milyonun üzerinde fidan dikerek ağaçlandıran İzmir Büyükşehir Belediyesi, bölgedeki üreticilere yeni geçim kaynağı oluşturmak için de önemli bir hamle yaptı. 640 hektarlık İZSU (İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi) ağaçlandırma sahasının 72 dönüm bölümü, bölgede arıcılık faaliyetlerinin başlaması için bal ormanına dönüştürüldü. Ormana arıların bal verimini yükselten akasya, defne, dağ çileği, kekik, iğde ağacı, arı otu, böğürtlen, çam, keçiboynuzu, fıstık çamı, mimoza, ılgın ve lavanta olmak üzere 53 bin bitki dikildi.



Üreticiyi desteklemek için dikilen bitkiler de yine üretici kooperatiflerinden alındı. Arıcılık yapmak isteyen üreticiler bal ve alternatif arı ürünlerinin nasıl üretileceği konusunda eğitimden geçirildi. 24'ü kadın olmak üzere eğitimden geçirilen 98 üreticiye 348 adet arılı, 170 adet arısız kovan ve arıcılık malzemesi dağıtıldı. Bal ormanında kurulan arılıklara 21 üretici kovanlarını yerleştirerek arıcılık faaliyetine başladı. Yaklaşık bir yıllık sürede bin kovana ulaşan Tahtalı Bal Ormanında üreticiler şimdi Ağustos ayında alacakları ilk hasadın heyecanını yaşıyor. Kimisi hobi kimisi geçim kaynağı olarak başladığı arıcılıkta İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ile hedef de büyüttü. Büyükşehir, önümüzdeki yıllarda "Tahtalı Havzası Balı" markasıyla Tahtalı Bal Ormanı arıcılarının kaliteli ürünlerine katma değer kazandırmayı, tüketiciye güvenli ve ekonomik bal ulaştırmayı hedefliyor.



Bal ormanı büyüyor



İzmir Büyükşehir Belediyesi kırsalda gelir getirici faaliyetleri desteklenmesi projesi kapsamında arıcılığın yaygınlaştırılması, bal ve alternatif arı ürünlerinin teşvik edilmesi amacıyla Tahtalı'da bal ormanı oluşturdu. "Tahtalı Barajı Mutlak Koruma Alanı"nda koruma yönetmeliği çerçevesinde çiftçilik yapmasına izin verilmediği için üreticilerin alternatif üretimler konusunda desteklenmesi kararlaştırıldı.



"Bal kalitesi çok iyi olacak"



Tahtalı Bal Ormanında 150 kovanı bulunan Menderes Çakaltepe Mahallesinden Hayri Korkmaz, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bal ormanı kuracağı haberini alır almaz projede yer almak istediğini belirterek, "6 yıldır arıcılıkla ilgileniyorum. Yapılan çalışmaları, çabaları takdir ediyorum. İlk hasadımızı Ağustos-Eylül aylarında almayı planlıyoruz. Zaten İzmir Büyükşehir Belediyesi, 10 yıldır bu bölgede hazırlık yapmış; ağaçlar dikilmiş. Bal kalitesi için etrafımızdaki bitki örtüsü muhteşem. Hayıttan, pürenden, çaltıdan, akasyadan gelen nektara göre balımızın kalitesinin iyi olacağını tahmin ediyoruz" dedi.



"Büyükşehir seferberlik yaptı"



Menderes Tarım İlçe Müdürlüğünden emekli Topçu Yurdalan, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte verimli bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirterek, "Hayıt balında hasat yapacağız. Bölgemiz has bir bitkiden elde edilen orijinal bir bal. İnşallah sonuç itibariyle güzel olacak. Bu kalite balı halkımıza ulaştıracağız. Bu projenin arıcılarımız için bir seferberlik olduğunu düşünüyorum ve bu projeyi hayata geçirenleri tebrik ediyorum" diye konuştu.



"Kızım sağlıklı bal yesin diye arıcı oldum"



Kızına doğal ve sağlıklı bal yedirmek için İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin arıcılık eğitimlerine katılan ve Tahtalı Bal Ormanında arıcılık yapmaya başlayan Ali Kanat ise "İki kovan arıyla başladım. İzmir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde verilen eğitimlerden sonra kovan sayımı 30'a çıkardım. Şimdi bir nevi arıcı oldum. Büyükşehir Belediyesi yer tahsisi, bilgilendirmeleri ile bize çok büyük destek oluyor. Arıcıların en büyük sıkıntısı ürettiği ürünü pazarlayamaması. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde bir kooperatifleşme olduğunda bu çok faydalı olacak" dedi.



"Hedefim bu işten para kazanmak"



İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ile arıcılığa başladığını belirten Alican Tunç, "Emekli olduktan sonra arıcılığı merak ettim. Eğitim aldım ve şimdi bal ormanında 30 kovanım var. Bu işi şimdi profesyonel olarak yapmayı düşünüyorum. Hedefim 150 kovana çıkmak. Sabırla en kaliteli balı yapmayı ve gelir elde etmeyi planlıyorum" şeklinde konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA