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Tahtalı Dağı Zirvesi'nde turistlerin gün batımı keyfi

Antalya'nın Kemer ilçesinde bulunan Olympos Teleferik ile 2 bin 365 metre yüksekliğindeki, Tahtalı Dağı'nın zirvesine ulaşan turistler, gün doğumu ve batımını izleme imkanı buluyor.

05.08.2019 11:09 Tahtalı Dağı Zirvesi'nde turistlerin gün batımı keyfi
Antalya'nın Kemer ilçesinde bulunan Olympos Teleferik ile 2 bin 365 metre yüksekliğindeki, Tahtalı Dağı'nın zirvesine ulaşan turistler, gün doğumu ve batımını izleme imkanı buluyor.

Tekirova Mahallesi'nde yer alan teleferik, yaklaşık 12 dakika süren keyifli bir yolculuğun ardından misafirlerini 2 bin 365 metre yüksekliğindeki Tahtalı Dağı'nın zirvesine ulaştırıyor. Olympos Teleferik tarafından düzenlenen Gündoğumu ve gün batımı etkinlikleri büyük ilgi görüyor.

Bölgedeki otellerde tatillerini geçiren başta Ruslar olmak üzere yabancı misafirler zirvede gün doğumu ve batımını büyük bir heyecanla izlerken, o anları cep telefonları ile çekim yaparak ölümsüzleştiriyor.

İşletme Genel Müdürü Haydar Gümrükçü, " Alternatif turizmin en önemli noktalarından bir tanesi olarak farklı etkinlikler ile misafirlerimize hizmet veriyoruz. Bu etkinliklerden bir tanesi de haftanın iki günü düzenlediğimiz gün doğumu ve gün batımı etkinlikleri. Bu konuda özellikle yabancı misafirlerimizin yoğun ilgisini görüyoruz. Kemer'e gelen misafirlerimiz bu etkinliğimizde bol bol fotoğraf çekip zirvenin keyfini yaşıyorlar" dedi. - ANTALYA

Tahtalı Dağı, Tekirova, Antalya, Kemer, Güncel

Kaynak: İHA

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