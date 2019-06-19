Tahtalı Hamam Müzesine ödül

Restore edildikten sonra Türk hamam kültürünü gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla hamam müzesi olarak hizmete sunulan Battalgazi Belediyesi Tahtalı Hamam Müzesi, Tarihi Kentler Birliği tarafından ödüle layık görüldü.



Tarihi Kentler Birliği İstanbul Buluşması, Pendik'teki Divan İstanbul Asia Otelde gerçekleştirildi. Meclis toplantısının yapıldığı Tarihi Kentler Birliği İstanbul Buluşması kapsamında Tarihi Kentler Birliği Müze Özendirme Yarışması Ödül Töreni de yapıldı. Törende, Battalgazi Belediyesi Tahtalı Hamam Müzesi, Tarihi Kentler Birliği tarafından Yaşam Kültürü Müzeleri Kategorisinde ödüle layık görüldü. Ödülü, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile birlikte AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nden aldı.



Restore edildikten sonra Türk hamam kültürünü gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla hamam müzesi olarak hizmete sunulan Battalgazi Belediyesi Tahtalı Hamam Müzesi gibi birçok tarihi eserin ayağa kaldırıldığını belirten Battalgazi Belediye başkanı Osman Güder, "Battalgazi, Eskimalatya'dan oluşuyor. Yani Eskimalatya derken, Malatya'nın eski yerleşke yeri olarak ifade ettik. Tüm tarihi eserlerimizin, kültürel değerlerimizin çoğunluğunun Battalgazi Belediyesi'nde olduğunu, hatta 9 bin yıllık, 5 bin yıllık bir tarihi yaşam mekanlarının Battalgazi'de bulunduğunu ifade etmiş olduk. Tabi ki bu tarihsel, doğal ve kültürel mirasımızı korumak, kollamak, ayağa kaldırma adına, gerek vakıflar, bakanlığımız olsun, gerek Battalgazi Belediyemiz olsun, bu konuda birçok girişimde bulunmuş oldular. Bugüne kadar 15 yıldır Battalgazimizde bu tarihi eserlerimizi ayağa kaldırma adına değişik çalışmalar yapılmakta ve birçoğunu da şükürler olsun tamamlamış olduk. Bugün Tahtalı Hamam Müzemizin içerisindeyiz. Bu hamamın 200 yıllık bir tarihe sahip olduğu, Osmanlının son dönemlerinde inşa edildiği ve o gün ki medeniyeti bugüne taşıma ve bugün bizim de oluşturabileceğimiz medeniyet ile beraber, ileriye taşımak için burada bir restorasyon yapılmış oldu. Ciddi bir uğraş ve çalışmadan sonra bu müzemiz, ziyaretçilerin, hem yerli misafirlerimizin, hem de dışarıdan gelen misafirlerimizin ziyaret istifadesine sunulmuş oldu. Biraz önce burada arkadaşlarımızdan bir tanesi ifade etti. Daha öncesinde bu hamamı kullanmış olan ve şuan Malatya'nın dışına çıkmış, uzun yıllar Malatya'ya geldiğinde de bu hamamın faaliyette olmadığını görüp, gerçekten harabe bir şekle dönüşmüş halini gördükten sonra gelip burayı gezip, o eski hatıratlarını burada canlandırmaları, onların duygulanması, gerçekten bizi de moral ve motivasyon açısından bayağı destek oluyor. Burada bu müzemiz, takriben 1 yıldır ziyarete açıldı. Gerek okullarımızın gelip burayı ziyaret etmeleri ve şuan yaz tatiline girmiş olduk tabi. 200 yıllık bir tarihi geçmişe sahip olması hasebiyle Malatya'nın kimliklerine ihtiva eden yapılardan bir tanesidir. Malatyalı olup tahtalı minare ya da tahtalı hamamı bilmeyen kimsenin olmadığını biliyorum. Özellikle belli bir yaşın üzerinde olan insanlar, onların gelip burayı ziyaret etmelerini istiyoruz" ifadelerini kullandı.



Battalgazi Belediyesinin ata yadigarı eserlere sahip çıktığını belirten Başkan Güder, "Atalarımızın, onların yadigar eserlerini nasıl Battalgazi Belediyesi olarak ayağa kaldırdığımızı, geçmiş mirasımıza nasıl sahip çıktığımızı, tabi bunu söylerken sadece belki bugün müze ile alakalı konuşuyoruz ama hakikaten Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı'nın eski hali ile yeni halini turizme kazandırma, o tarihi eseri ayağa kaldırma, Ulu Cami'de yapılan yenilikler, türbelerde yapılan yenilikler, yine Poyraz Konağıyla yapılan restorasyonlar, yine önceki Selahattin Gürkan başkanımız Antalya'da ödüller almıştı. Tabii burada şunu da ifade etmeden geçemeyeceğim; bu tarihi eserlerin Battalgazimize, Malatya'mıza kazandırılmasında büyük emekleri olan Selahattin Gürkan Başkanımıza da teşekkür ediyorum. Zaten dün ödül Battalgazi Belediye Başkanı olarak bizi sahneye davet ettiklerinde, bizde burada birçok emeği geçmiş olan Selahattin Başkanımla beraber bu ödülü alacağımızın doğru olacağını ifade ettik ve ödülü beraberce almış olduk. Bu ödülün özellikle Battalgazimize, Malatya'mıza hayırlı olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum. Tabii bu tarihi eserlerimizi ve kültürel mirasımızı biz hem ayağa kaldırdık, hem koruyacağız, bundan sonra da ayağa kaldırmamız gereken yerlerle alakalı olarak da çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle Arslantepe ile ilgili olarak da Battalgazi Belediyesi çok ciddi girişimlerde bulunmuştur. ve bir takım meyvelerini aldık, inşallah sonuçlandırma aşamasına geldik.O konuda da çalışmalarımız valilikle, vakıflarla, müze müdürlüğümüzle, kültür bakanlığımızla çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah Eylül ayda UNESCO'ya bağlı olan bir birim, Malatya'mıza gelecek. İnşallah onu da kalıcı listeye alarak, yaşanmış olan bir yaşantıyı, bir mirası, bir kültürü de o bölgede ayağa kaldırmaya çalışacağız" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA