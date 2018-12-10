TAİDER "Aile İçi İletişim ve İlişki Yönetimi" Eğitimi Düzenliyor

TAİDER Aile İşletmeleri Derneği,Türkiye'deki aile işletmelerinin sürdürülebilirliğini desteklemek ve nesillerboyu gelişerek daha sağlıklı ve kalıcı büyümelerine destek olmak amacıyla "aileboyutuna" odaklanan TAİDER Akademi eğitimlerine, 13 Aralık'ta İstanbul'dadüzenlenecek "Aile İçi İletişim ve İlişki Yönetimi" ile devam ediyor.

Aile şirketlerinin özgünihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde tasarlanmış TAİDER Akademi Eğitimleri geleceğeyönelik güçlü ve yenilikçi adımlar atma yolunda benzer süreçlerden geçen aileişletmelerinin deneyimlerinin paylaşılmasına da ayrıca önem vermekte. 13 Aralık'tadüzenlenecek eğitimin ardından katılımcılar enerji sektörünün lider firmalarıiçin depolama tankları ve anahtar teslim tesisler üreten CRYOCAN firmasıUrhan Ailesi temsilcileri ile atölye çalışmasında bir araya gelecekler.