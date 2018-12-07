TAİDER ve TKYD İşbirliğinde 'Aile Anayasası Eğitimi' Düzenlendi

TAİDER'in Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) ile ortaklaşa düzenlediği "Aile Anayasası Eğitimi" İstanbul'da gerçekleştirildi. Toplantıda aile anayasası oluşturulurken dikkat edilmesi gereken konular ve hukuki boyutlar aktarılırken, aile anayasası hazırlamış olan İnci Holding ve Levent Kimya aile üyeleri hazırlık süreci ve uygulamalar hakkında deneyimlerini paylaştılar.

Eğitim kapsamında NKS Danışmanlık Naciye Kurtuluş Sime, başarılı bir aile anayasası oluşturmanın yöntemlerini, örnek anayasalar üzerinden katılımcılara aktardı. TAİDER Yönetim Kurulu Üyesi ve Moral & Partners Yönetici Ortağı Av. Vefa Reşat Moral ise "Aile Anayasasının Şirketler Hukukuna Yansıması" başlıklı konuşmasında, aile anayasasının bağlayıcılığı ve pay sahibi sözleşmelerine etkilerini ele aldı.

Programın ikinci bölümü deneyim aktarımına ayrıldı. TKYD Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Doğrusoy moderatörlüğünde, İnci Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ece Elbirlik Ürkmez ve Levent Kimya hissedarı Atıl Pekşen aile şirketi üyeleri olarak aile anayasalarını oluşturma ve uygulama süreçlerini ve deneyimlerini paylaştı.