Taiz'de Husilerle çıkan çatışmalarda 11 kişi öldü
Yemen'in güneyindeki Taiz ilinde Yemen ordusu ile Husiler arasında çıkan çatışmalarda 11 kişi öldü.
14.03.2020 14:46 | Son Güncelleme: 14.03.2020 14:46
Yemen 'in güneyindeki Taiz ilinde Yemen ordusu ile Husiler arasında çıkan çatışmalarda 11 kişi öldü.
Taiz Askeri Eksen Komutanlığının basın merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Taiz ilindeki cumhurbaşkanlığı sarayı ve protokol kampının yanı sıra kentin kuzeydoğusundaki El-Kellabe cephesi ve Ez-Zehra Mahallesi'nde, orduya bağlı güçler ile Husiler arasında çatışmalar yaşandığı belirtildi.
Açıklamada, çatışmalarda ordu mensubu 6 askerin hayatını kaybettiği, Husilerden ise biri üst düzey yönetici 5 kişinin öldüğü aktarıldı.
Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.
Taiz Askeri Eksen Komutanlığının basın merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Taiz ilindeki cumhurbaşkanlığı sarayı ve protokol kampının yanı sıra kentin kuzeydoğusundaki El-Kellabe cephesi ve Ez-Zehra Mahallesi'nde, orduya bağlı güçler ile Husiler arasında çatışmalar yaşandığı belirtildi.
Açıklamada, çatışmalarda ordu mensubu 6 askerin hayatını kaybettiği, Husilerden ise biri üst düzey yönetici 5 kişinin öldüğü aktarıldı.
Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.
Kaynak: AA
Manşet
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