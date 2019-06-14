14.06.2019 14:21
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Takdir ve teşekkür belgesi getiren öğrencilere ücretsiz çorba

Takdir ve teşekkür belgesi getiren öğrencilere ücretsiz çorba

Siirt'teki işletmeci takdir ve teşekkür belgesi getiren öğrencilere lokantasında ücretsiz çorba ikram ediyor.

Siirt'teki işletmeci takdir ve teşekkür belgesi getiren öğrencilere lokantasında ücretsiz çorba ikram ediyor.
Helvacılar Çarşısında lokanta işleten Murat Aldemir, yaptığı açıklamada, sosyal medya aracılığıyla başlattıkları kampanyanın büyük ilgi gördüğünü söyledi.

Gün içinde 300 çorba ikram ettiklerini ifade eden Aldemir, "Bugünü çocuklara ayırıyoruz. Eğitime destek veriyoruz. Amacımız öğrencilerimizi başarıya teşvik etmek. Takdir ve teşekkür belgesi getiren öğrenciler lokantaya geliyor. Biz de kendilerine hem çorba ikram ediyoruz hem de kitap dağıtıyoruz. Çocuklar da biz de mutlu oluyoruz." dedi.

Aldemir, belge getiremeyen bazı öğrencileri de geri çevirmeyip, teselli ettiklerini anlatarak, bu uygulamayı geleneksel hale getirmek istediklerini aktardı.
Öğrenciler de bu duyarlılığından dolayı Aldemir'e teşekkür etti.
Kaynak: AA
Siirt, Güncel

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