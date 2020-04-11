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Takı yapıp satarak 7 yıldır sokak hayvanlarını besliyorlar

Ankara'nın Hasköy Mahallesi'nde yaşayan Saime Hırs, kendisine destek olan eşi ve kızıyla, evde yaptıkları takıların satışından elde ettikleri geliri sokak hayvanlarına harcıyor.

11.04.2020 12:43 | Son Güncelleme: 11.04.2020 12:46
Ankara 'nın Hasköy Mahallesi'nde yaşayan Saime Hırs, kendisine destek olan eşi ve kızıyla, evde yaptıkları takıların satışından elde ettikleri geliri sokak hayvanlarına harcıyor.
Evinde 35 kedi besleyen, Hasköy, Akyurt ve Çubuk 'taki sokak hayvanlarının da mama ihtiyaçlarını karşılayan Saime Hırs, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 yıl önce bir kedi aldığını ve o günden sonra hayvan sevgisinin katlanarak arttığını söyledi.
Yaklaşık 7 yıldır Hasköy, Akyurt ve Çubuk'ta sokak hayvanlarını beslediğini anlatan Hırs, şunları kaydetti:
"Eşim işçi emeklisi. Emekli maaşıyla geçimimizi sağlıyoruz. Ben de evde yaptığım takıları internetten satıyorum. Elde ettiğim parayla araca gaz ve hayvanlar için mama alıyoruz. Eşim ve kızım eskiden bana kızıyorlardı ama şimdi bana eşlik ediyorlar ve onlar da hayvanları çok seviyor. Allah'ım içimize hayvan sevgisi koyduğu için tüm zorluklara rağmen beslemeye devam ediyorum."
Hayvan sevgisi yüzünden bazı yakınları ve komşularıyla da arasının açıldığını belirten Saime Hırs, ev değiştirmek zorunda kaldıklarını dile getirdi.
Hırs, Çubuk Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Parkı'nın örnek bir yer olduğunu söyleyerek, "Burası çok güzel oldu. İlk geldiğim zamanla şu an arasında dünya kadar fark var. 'Şurada bir eksik var.' dediğimiz zaman gelip yapıyorlar. Bahane bulmuyorlar." ifadelerini kullandı.
İzzet Hırs da hava koşulları ne olursa olsun 10 bölgeye her akşam yem bıraktılarını kaydetti.
Çiftin 21 yaşındaki kızları Hande Hırs da annesi ve babasıyla hayvanlara destek vermeyi sürdüreceklerini söyledi. Takı yapıp satarak 7 yıldır sokak hayvanlarını besliyorlar

Kaynak: AA

Etiketler: Ankara, Hasköy, Çubuk, Güncel
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