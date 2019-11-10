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Takım arkadaşları doktor ağabeylerini unutmadı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Muratlı Belediye Veteranları oyuncusu Dr. Hayri Bayram, vefat yıl dönümünde özlemle anıldı.

10.11.2019 11:13 | Son Güncelleme: 10.11.2019 11:20Takım arkadaşları doktor ağabeylerini unutmadı
'ın ilçesinde Muratlı Belediye Veteranları oyuncusu Dr. Hayri Bayram, vefat yıl dönümünde özlemle anıldı.

Güler yüzü ve esprili kişiliği ile hafızalara kazınan Muratlı Belediye Veteranları oyuncusu 48 yaşındaki Dr. Hayri Bayram, 5 yıl önce Atatürk Stadyumu'nda katıldığı antrenman esnasında kalp krizi geçirmiş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Dr. Hayri Bayram'ı 5. ölüm yıl dönümünde takım arkadaşları mezarı başında andı. Muratlı İlçe Müftülüğü görevlisi İmam Dursun Çeliker tarafından dua okundu.

Mezarı başında 'Seni unutmayacağız doktor abi' yazılı pankartı açan takım arkadaşları ve sevenleri, Hayri Bayram'ı hayırla yad etti. - TEKİRDAĞ

Kalp Krizi, Tekirdağ, Muratlı, Spor

Kaynak: İHA

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