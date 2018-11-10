Takım Arkadaşları, Pompalı Tüfekle Öldürülen Mert Emre Karagöz'ü Unutmadı

Bahçelievler
'de pompalı tüfekle öldürülen 15 yaşındaki lise öğrencisi Mert Emre
Karagöz, futbol oynadığı arkadaşları tarafından unutulmadı. Liseli gencin formasını giydiği Erokspor, bugünkü maçına "Seni unutmayacağız Mert Emre Karagöz" pankartı ile çıktı. Tribünde maçı izleyen Mert Emre'nin ailesi ise gözyaşlarına boğuldu.
Bahçelievler'de lise öğrencisi Mert Emre Karagöz, okul arkadaşı tarafından pompalı tüfekle sokak ortasında öldürüldü. Mert Emre Karagöz'ün ölümü, ailesini ve arkadaşlarını yasa boğdu.
Mert Emre Karagöz, futbol oynadığı arkadaşları tarafından da unutulmadı. Lisesi gencin formasını giydiği Esenler
Erokspor, bugün Bölgesel Gelişim Ligi U 15 maçında Kırklarelispor
ile karşılaştı. Karşılaşmaya Erokspor siyah forma ve "Seni unutmayacağız Mert Emre Karagöz" pankartı ile çıktı. Karşılaşmayı hayatını kaybeden liseli gencin annesi Anne
Nurgüzel, babası Nihat, abisi Anıl, ablası Buse ve kuzenleri de tribünden izledi. Oğullarının fotoğrafının bulunduğu pankartı görünce duygulanan aile, gözyaşlarına boğuldu. Eroksporlu oyuncuların pankartı uzun süre ayakla alkışlandı.
Mert Emre'nin daha önce forma giydiği Kocasinansporlu arkadaşları da tribünlere gelerek aileye baş sağlığı diledi. Oğullarının arkadaşların sarılan anne ve baba, uzun süre gözyaşı döktü.
Mert Emre'nin ayakta güçlükle duran ablası Buse Karagöz, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Kardeşinin kimseyle kavga
edecek bir yapıda olmadığını anlatan Buse, Karagöz "Benim kardeşim bizden habersiz tuvalete gitmiyor. Bu çocuk 15 yaşında nasıl yapar ki bunu. Bu pompalıyı ona kim verdi, bu cesareti nereden aldı bu çocuk. Benim kardeşim birine vurmaya kıyamıyor, bu çocuk pompalı ile vurdu. Benim abim 26-27 yaşında eve geç gelse annem deli gibi arıyor. Bu çocuk 3 gün eve gitmemiş hiç mi merak etmedi anne babası. Bizim canımız yandı bunu mu beklemişler. Benim şehidim şehit oldu ben dik duracağım" ifadelerini kullandı.
Liseli gencin kuzeni ise bu olayı planlanmış bir cinayet olarak gördüklerini ve adalete güvendiklerini vurguladı. - İSTANBUL
Mert Emre
10 Kasım 2018 Cumartesi 13:37