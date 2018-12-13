Takım Elbise Dolandırıcılığına 15 Yıl Hapis İstemiyle Dava

İstanbul
'da bir iş adamının sattığı 5 bin 500 adet takım elbise ve 5 bin 40 adet erkek ceketinin parasını alamadığı şikayeti üzerine 3 şüpheli hakkında 'resmi belgede sahtecilik' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarından 15'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Edinilen bilgiye göre, takım elbise ihracatı yapan iş adamı Ömer Sülük, sattığı tekstil ürünlerinin karşılığı olan 194 bin doları alamadı. Ödemenin yapılmaması üzerine Ömer Sülük, 3 kişi hakkında şikayetçi oldu. Şüpheliler hakkında 'resmi belgede sahtecilik' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarından 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Bakırköy
Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre Ömer Sülük'ün bir tekstil firmasında yetkili olduğu, lojistik firmasının sahibi sanık Ersel Ç. ve çalışanları olan diğer sanıklar Mahmut G. ve Recai G.'nin ise lojistik şirketinin çalışanları olduğu bilgisi yer aldı. 3 şüphelinin Güney Afrika
'da bulunan Fehaaz E. ve Hikmet K. isimli kişilerle birlikte hareket ettiği ve Fehaaz isimli kişinin de müştekiyle iletişim kurarak 5 bin 500 adet erkek takım elbisesi ve 5 bin 40 adet ceket satın almak istediğini söylediği iddianamede belirtildi. Şikayetçi Ömer Sülük'ün ve sanıkların ödemeyi dış ticarette kullanılan bir ödeme yöntemiyle (akreditif mektup) ile yapmayı karar kıldıkları ve bu ödeme yöntemi için hesap açtırdıkları ifade edilen iddianamede, Güney Afrikalı müşteri Fehaaz'ın lojistik firması olarak Ersel Ç.'ye ait firmada ısrar ettiği ve bu firmayla daha önce de çalıştığını ve memnun kaldığını söylediği aktarıldı. Anlaşmaya bağlı kalan müştekinin 5 bin 500 adet takım elbise ve 5 bin 40 adet erkek ceketi için Güney Afrika'da bulunan ilgili firma adına toplamda 180 bin 700 dolar satış faturası düzenlediği ancak lojistik firmasının sahibi ve çalışanlarının Güney Afrikalı kişilerle birlikte hareket ederek ürünlerin Afrika'ya ulaşmadan Mahmut G. ve Recai G. tarafından teslim alındığı ve akreditif ödemenin iptal edildiği, müşteki Ömer Sülük'e ödeme yapılmadığı bilgilerine yer verildi.
15 yıla kadar hapis istemi
İddianamede sanık Ersel Ç. ile şirket adına hareket eden diğer sanıklar Recai G. ve Mahmut G.'nin fikir, irade ve eylem birliği içerisinde hareket ederek hileli davranışlarla ve sahte belgelerle aldattıkları müştekiden toplam 194 bin dolar haksız menfaat temin ettikleri belirtildi. İddianamede adı geçen 3 kişi hakkında "iştirak halinde resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 4 yıl 6 aydan 15 yıl 7 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. Diğer şüpheliler Hikmet K. ve Fehaaz E.'nin kimlikleri tespit edilemediği için dosyalarının ayrılmasına karar verildi. - İSTANBUL
13 Aralık 2018 Perşembe 11:31