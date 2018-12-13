Takım Elbise Dolandırıcılığına Dava

İhracat
konusu takım elbiseleri hileli davranışlarla ve sahte belgelerle Güney Afrika
'ya göndermek bahanesiyle kendileri aldığı ve bir tekstilciyi, 194 bin dolar dolandırdığı iddia edilen 3 kişi hakkında "resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Bakırköy
Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki Ömer Sülük'ün bir tekstil firmasının yetkilisi olduğu, sanıklar Ersel Çivisöken'in bir lojistik firmasının sahibi, diğer sanıklar Mahmut Gülmez ve Recai Geçen'in de Çivisöken'e ait firmada çalıştıkları belirtildi.
İddianamede, sanıkların halen Güney Afrika'da yaşayan Febaaz Eusuf ve Hikmet Karakaya
isimli kişilerle fikir, irade ve eylem birliği içerisinde hareket ederek müştekiyi dolandırmaya ve ondan haksız menfaat temin etmeye karar verdikleri, Eusuf'un müştekiyle temas kurarak Güney Afrika ülkesinde bir firmanın sahibi olduğunu ve yüklü miktarda erkek takım elbisesi ve erkek ceketi satın almak istediğini bildirdiği ve tarafların fiyat, renk, beden gibi konularda aralarında anlaştıkları kaydedildi.
Tarafların aralarında ihracatı akreditif yolu ile gerçekleştirmek için karar aldıkları, Fehaaz Eusuf'un müşteki lehine Amerika
'da akreditif hesap açtırdığı, Türkiye
'den bir banka aracılığıyla da akreditif mektup verdiği anlatılan iddianamede, Güney Afrikalı Eusuf'un nakliye hizmetlerini sanık Ersel Çivisöken'e ait gözüken bir lojistik firmasıyla yapılması için ısrarla talep ettiği, gerekçe olarak da bu firmayla daha önceden çalıştığını ve hizmetlerinden memnun kaldığını söylediği belirtildi.
Müştekinin anlaşmaya uygun olarak 5 bin 500 adet erkek takim elbisesi ve 5 bin 40 adet erkek ceketini temin ederek Günay Afrika menşeili ilgili firma adına toplam 180 bin 700 dolar satış faturası düzenlediği kaydedilen iddianamede, müştekinin alacağını akreditif mektup ile garanti aldığını düşündüğü, lojistik firması çalışan sanık Mahmut Gülmez'e 6 Aralık
2016 tarihinde teslim ettiği ve ihracat beyannamesi düzenlediği ifade edildi.
İddianamede, sanıklar ile Güney Afrikalı kişilerin birlikte hareket ettikleri, sanıkların haksız menfaat temin edebilmek için müştekinin bilgisi ve rızası olmaksızın ihracata konu ürünleri gönderici olarak sanık Ersel Çivisöken, alıcı olarak da sanıklar Recai Geçen ve Hikmet Karakaya olarak yazdıkları, ürünleri Güney Afrika'ya değil, iki parça halinde sanıkların kendileri teslim aldıkları, ürünlerin şirkete teslim edilmemesi nedeniyle akreditifin iptal edildiği ve müştekiye ödeme yapılmadığı anlatıldı.
Sanıkların ürünleri sahte oluşturulan evraklarla kendilerinin teslim aldıkları belirtilen iddianamede, "Sonuç olarak tacir/şirket yöneticisi olan sanık Ersel Çivisöken ile şirket adına hareket eden diğer sanıklar Recai Geçen ve Mahmut Gülmez'in şirketin faaliyetleri sırasında haklarında evrak tefrik olunan diğer şüphelilerle fikir, irade ve eylem birliği içerisinde hareket ederek, hileli davranışlarla ve sahte belgelerle aldattıkları, müştekinin toplam 194 bin dolar haksız menfaat temin ettikleri anlaşılmıştır." denildi.
Sanıkların, ihracat konusu ürünleri hileli davranışlarla ve sahte belgelerle kendilerine geçirdikleri halde sanki ürünleri alıcıya teslim etmiş gibi 17 bin dolar bedelle fatura taşıma düzenleyerek müştekiye gönderdikleri kaydedilen iddianamede, bu bedelin 13 bin dolarlık kısmını da müştekiden tahsil ettikleri tespit edildi.
İddianamede, sanıklar Ersel Çivisöken, Recai Geçen ve Mahmut Gülmez hakkında "iştirak halinde resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 4 yıl 6 aydan 15 yıldan 7 aya kadar hapis cezasına çarptırılmaları isteniyor.
Öte yandan şüpheliler Hikmet Karakaya ve Fehaaz Eusuf'un kimlikleri tespit edilemediği için dosyaları ayırma kararı verildi.
Davanın duruşması önümüzdeki günlerde Bakırköy 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.
Güney Afrika,Afrika,İhracat
13 Aralık 2018 Perşembe 10:47