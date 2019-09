Süper Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep 'in teknik direktörü Marius Sumudica, takımın her geçen gün daha iyiye gideceğini söyledi.Sumudica, kulüp tesislerindeki idman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Beşiktaş karşılaşmasından galip ayrıldıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.Karşılaşmanın ilk yarısında çok fazla pozisyon kaçırdıklarını ifade eden Sumudica, şöyle konuştu:"İkinci yarıda 1 dakikada 2 gol yedik. Kornerden ve duran toplardan kalemizde goller gördük, bu da fiziksel olarak bağlantı kuramadığımızdan oldu. Konsantrasyonla alakalı bir şey. Beşiktaş'a karşı kazanmak kolay değil. Oyuncularım sadece kazanmayı düşünüyordu, sonucu korumaya çalışıyorlardı. Biraz geri çekildik. Eğer maç berabere bitseydi bu normal bir sonuç olmazdı. Beşiktaş'a göre biz daha iyiydik. Beraberlik oyunun hakkı olmazdı. İyi bir futbol oynadığımızı düşünüyorum."Takıma geldiğinde ligde kalma sözü verdiğini hatırlatan Sumudica, şöyle devam etti:"Her geçen gün futbolcular sahada birbirini daha iyi tanıyor, taraftar da arkamızda desteğini arttırıyor. Başkanımız bize destek veriyor, takımla yakından ilgileniyor. Bu açıdan mutluyuz. Takım her geçen gün, daha iyiye gidecek. Bu takım küme düşme tehlikesini asla yaşamayacak. Gelecek sene, bu takımı burada tutacağım. Herkes bu konuda emin olabilir. Herkesin mutlu olmasını istiyorum. Ligi 10. sırada ya da düşme hattının bir üstünde bitirsek de, sonuçta takımı ligde tutacağım."Rumen teknik adam, taraftarla ilgili soru üzerine, "Eski çalıştığım takımda göreve başladığımda stada 4 bin taraftar geliyordu, benden sonra iyi sonuçlarla beraber bu sayı 20-25 bine yükseldi. Umarım burada da aynı şeyler olur, bizi desteklemeye, stadımızı doldurmaya devam ederler." ifadelerini kullandı.Milli takım iddialarıSumudica, Romanya Milli Takımı'nın teknik direktörlüğü için adının geçtiğinin hatırlatılması üzerine, şunları kaydetti:"Gerçekten bu benim için büyük bir fırsat ama buraya söz vererek, çok fazla oyuncu getirdim. Bazen kendileriyle birebir irtibata geçtim, onları buraya çağırmak kolay olmadı. Sözler verdim, yönetimle projelerimiz var. Şu an ilgimi çekmiyor ama her teknik adam için ülkesinin milli takımını yönetmek büyük bir fırsat, büyük bir şanstır."- Çaykur Rizespor maçıPazar günü deplasmanda oynayacakları Çaykur Rizespor maçına da değinen tecrübeli teknik adam, şu değerlendirmede bulundu:"Oraya en az 1 puan için gideceğiz. Umarım iyi bir sonuç alırız. Karşımızda sahada çok fazla mücadele eden, kolay gol yemeyen bir ekip var. Lig sıralamasında ikinciler. Aldıkları sonuçlarda ortada. Tribünler sahaya çok yakın, taraftarları iyi kullanıp iyi baskı yapıyorlar. Umarım güzel bir maç olur ama zor bir karşılaşma olacağına eminim."