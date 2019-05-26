26.05.2019 19:33
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Takım sahada, Soldado tribünde

Takım sahada, Soldado tribünde

Fenerbahçeli futbolcu Roberto Soldado, takımının Antalyaspor ile oynadığı müsabakayı ailesiyle beraber tribünden takip ediyor.

Fenerbahçeli futbolcu Roberto Soldado, takımının Antalyaspor ile oynadığı müsabakayı ailesiyle beraber tribünden takip ediyor.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Antalyaspor ile karşılaşıyor. Sarı-lacivertlilerin İspanyol forveti Roberto Soldado ise sakatlığı sebebiyle sahadaki yerini alamazken, müsabakayı ailesiyle beraber tribünden takip ediyor. Eşi ve çocuklarıyla beraber locada maçı izleyen golcü oyuncuya, sarı-lacivertli taraftarlar da destek tezahüratlarında bulundu. - İSTANBUL Fenerbahçe, Antalyaspor, Roberto Soldado, Spor
Kaynak: İHA


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