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Takım tezgahları eğitimleri online platformda sürüyor

Takım tezgahları sektörüne nitelikli insan gücü yetiştirme amaçlı takım tezgahlarıırı sınıf içi eğitimlerine ara verilirken, online eğitimlerin kapsamı genişletilerek sürüyor.

06.04.2020 13:35 | Son Güncelleme: 06.04.2020 13:35
Takım tezgahları eğitimleri online platformda sürüyor

Takım tezgahları sektörüne nitelikli insan gücü yetiştirme amaçlı takım tezgahlarıırı sınıf içi eğitimlerine ara verilirken, online eğitimlerin kapsamı genişletilerek sürüyor.

Eğitimlerin sürdürüldüğü Tezmaksan Akademi'nin web sayfası ve Youtube kanalları üzerinden eğitimler hazırlanmış dokuman ve videolar ile sürerken, Nisan ayı programları webinar üzerinden yapılacak.

Akademi tarafından yapılan duyuruda tüm sınavların online olarak gerçekleştirileceği, sertifikaların hem basılı hem de dijital format ile hak sahiplerine iletileceği aktarıldı. Online eğitimlerin tamamı ücretsiz olarak verilecek.

Covid-19 salgını, çalışma, eğitim ve iş yapma modellerinde hızlı bir değişimi beraberinde getirdi. Sağlık ve güvenlik için sosyal mesafenin önemli bir hale geldiği süreçte, sınıf içi eğitimler ertelenirken, dijital alt yapısı hazır olan kurumlar duruma hızla adapte oldu.

Türkiye ihracatının lokomotif iş kollarına değer bazında 21 milyar dolarlık katkı sağlayan takım tezgahları sektörüne nitelikli insan gücü yetiştiren Tezmaksan Akademi de bunlardan biri.

Makine ve takım tezgahları sektörünün ihtiyaç duyduğu mesleki becerilere sahip insan gücünün yetişmesine katkıda bulunmak için bir dizi eğitim programını hayata geçiren, online eğitim alt yapısı üzerinden bu güne kadar 5075 öğrenciye eğitim veren Tezmaksan Akademi, Kovid-19 salgını ile birlikte uygulamalı sınıf için eğitimlerini de dijital platforma taşıdı. Nisan ayı itibariyle webinar üzerinden eğitimler de başlayacak ve salgının yarattığı tehlike ortadan kalkıncaya kadar devam edecek. Tezmaksan Akademi'nin web sayfası ve Youtube kanalı üzerinden yürütülen eğitimlerde ise bir değişiklik olmayacak ve planlandığı biçimiyle sürdürülecek.

Akademi tarafından yapılan duyuruda tüm sınavların online olarak gerçekleştirileceği, sertifikaların hem basılı hem de dijital format ile hak sahiplerine iletileceği aktarıldı. Eğitimler ücretsiz olarak verilecek.

Tezmaksan Akademi Genel Müdürü Hakan Aydoğdu, "Tezmaksan Akademi öğrencilere uygulamalı CNC eğitimleri düzenleyerek ülkemizin gelişimine katkı sunma misyonuyla kuruldu. Meslek lisesi öğrencileri, meslek yüksekokulunda ilgili bölümlerde okuyanlar, mühendislik fakültesinde eğitim gören gençler ücretsiz uygulamalı eğitimlerimizin ana odak gurubu oluşturuyor. Eğitimli insan kaynağı ile ülkemizi sanayide bir üst kulvara taşıyacağımıza inanmaktayız. Bu nedenle eğitim programlarımızı aralıksız sürdüreceğiz" diye konuştu.

Tezmaksan Akademi'nin eğitimlerine meslek lisesi, meslek yüksekokulu ve üniversitelerin teknik bölüm öğrencileri katılabildiği gibi yeni uygulamaları öğrenmek isteyen sektör çalışanları ile şirketler de katılım sağlayabiliyor.


Kaynak: DHA

Etiketler: Meslek Lisesi, Koronavirüs, Youtube, Ekonomi
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