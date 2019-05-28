Takımı küme düşen Ozan Kabak, Bayern Münih yolcusu

Play-out eşleşmesinde Union Berlin'e elenerek Bundesliga'dan düşen Stuttgart'ta gündem Ozan Kabak...

Habertürk'te yer alan habere göre; Devre arasında Galatasaray'dan 11 milyon euroya transfer edilen genç futbolcu, gösterdiği performansla beğeni toplarken takımının küme düşmesi sonrası dev takımların da iştahını kabarttı.

"BAYERN MÜNİH ÖNCELİĞE SAHİPTİR"

Stuttgart'ın alt lige düşmesi halinde 15 milyon euroya serbest kalacağını bilinen Ozan için yeni bir iddia da Kicker'dan geldi. Habere göre Ozan'ın sözleşmesinde "Transferinde Bayern önceliğe sahiptir" maddesinin bulunduğu ifade edildi. Bayern'in önümüzdeki günlerde Ozan konusunu masaya yatıracağı ve transferin gerçekleşmesinin çok yakın olduğu kaydedildi.

Kicker, benzer bir maddenin Serge Gnarby'in Arsenal'den Werder Bremen'e transferinde de uygulandığını yazdı.