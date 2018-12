Takımı Ligde Tutmak En Büyük Amacımız"

04 Aralık 2018 Salı 11:22



EMRE AYVAZ - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol'un başantrenörü Ozan Bulkaz, bu sezon en önemli hedeflerinin takımı ligde tutmak olduğunu bildirdi.2016-2017 sezonundan bu yana takımda başantrenörlük görevini üstlenen Selçuk Ernak ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrılmasının ardından bu göreve getirilen Ozan Bulkaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sakarya'nın her zaman sporla öne çıkan bir şehir olduğunu söyledi.Bulkaz, Sakarya'nın iki sezondur basketbolla anıldığını belirterek, "Ondan önce bir alt ligde şampiyon olması bizlerin hoşuna gidiyordu. Özellikle Sakarya seyircisi, her zaman hem örnek hem de spora olan ilgisiyle bizleri dışarıdan cezbetmişti. Allah nasip etti, bizler de artık Sakarya için hizmet edeceğiz, çalışmalara başladık." diye konuştu.Ozan Bulkaz, 15 gündür antrenman yapmayan bir takımla beraber olduğuna işaret ederek şöyle devam etti:"Onlarla sohbet ettik, antrenmana çıktık, enerjilerini, motivasyonlarını yükselttik. Çarşamba günü çok önemli bir İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçı var, ona hazırlanmamız gerektiğini söyledik. Eksiklerimiz, ayrılanlar var ama hiçbiri bahane değil, bizi düşürmüyor. Mevcut kadroyla çarşamba günü kazanmak için bütün enerjimizle çalışıyoruz."Sahalarındaki her maçı kazanmak istediklerini vurgulayan Bulkaz, "Tabii ki lig çok güçlü. 3 Avrupa Ligi takımı, çok problemi olmayan, geniş kadrolu takımlar var. Öncelikle kendimizi tehlikeli bölgeden uzaklaştırıp rahat hissettiğimizde yukarıları zorlamaya çalışacağız. Evimizdeki maçların hepsini kazanmak hedef." ifadelerini kullandı.Bulkaz, takımın agresif savunma yapıp baskılı oynayarak kazandığı topla potaya çabuk gitmesi gerektiğini anlatarak, "Yani hızlı hücum oynamalıyız. Tabii ki şu anda güçlü büyük bir beşimiz yok, onun için daha çok pick and roll oyun üzerinden sayı bulmaya çalışacağız." diye konuştu."Her zaman zoru sevmişimdir"Sakarya taraftarına güvendiğini dile getiren Bulkaz, seyirci karşısında, bu zor günlerde sahalarında bütün takımları yenmek için oynayacaklarını kaydetti.Bulkaz, insanlara inandığı için Sakarya'ya geldiğini anlatarak konuşmasını şöyle sürdürdü:"Beni aradıklarında küçülmeyi hedefleyen, iyi niyetli bir yönetim portföyü çizildi. Ben de onlara inandım, ekonomik problem herkesin olabilir. İyi niyet ve planlamayla takımda yüksek maliyetli oyunculardan ve harcamalardan çıkarak düzenli şekilde çalışmayı vadettiler. Sakarya büyük bir şehir. Her zaman zoru sevmişimdir, çalıştığım yerlerde çok rahat çalışmadım. Küçük bütçeli takımlarla çalıştım. İnandığım insanlara hizmet etmek için geldim. Bu sene takımı ligde tutmak en büyük amacımız. Orta vadede de büyük vadede de gerçekçi olmak gerekirse bu şartlarda ayakta kalıp inşallah takımımızı ligde tutmamız bizim için en büyük hedef."Altyapıdan oyunculara süre vereceklerini belirten Bulkaz, "Şu anda tek düşüncemiz, takımı en iyi şekilde toparlayıp hazırlamak. Çok kolay değil, çok problemimiz var ama eğer rahatlar, önümüzü görür, takımla daha uzun yıllar çalışırsak altyapıyla ilgili düzenlemeler yaparak zaten tek amacımız, Sakaryalı çocukların bu takımda yer bulmasını sağlamak, altyapıdan oyuncuları yukarıya çıkarmak. Bu konuda elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 10 puanla 12. sırada yer alan yeşil-siyahlı ekip, Ozan Bulkaz yönetimindeki ilk maçında yarın İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile evinde karşılaşacak.