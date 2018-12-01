Takımı Ligden Çekilen Teknik Direktörden Hakeme Hakaret

Karabük
'te 5 oyuncusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle kulüp başkanı tarafından ligden çekilen Safranboluspor'un teknik direktörü Samet Bakırcık, buna neden olduğunu iddia ettiği orta hakeme, bu hafta yönettiği bir başka maç sırasında sözlü saldırıda bulundu.
Karabük 1. Amatör Küme'de 25 Kasım Pazar günü Karabük Demir Çelikspor
maçında çıkan olaylar ve 5 oyuncularının ihraç edilmesi üzerine kulüp başkanı tarafından ligden çekilen Safranbolusyor'un teknik direktörü Samet Bakırcık, oynadıkları bu son maçın hakemi Meftun Özçelik'in bu hafta U-15 Futbol
Yerel Ligi'nde yönettiği maça izleyici olarak tribüne geldi.
Teknik direktör Samet Bakırcık, Karabük Gençlikspor
ile Beşbinevlerspor takımları arasında oynanan karşılaşmada, kararlarıyla takımının mağduriyetine yol açtığı iddiasıyla hakem Meftun Özçelik'e hakaret etmeye başladı.
Bu durumdan rahatsız olan hakem, maçı durdurarak sahadaki polislerden yardım istedi. Hakem Meftun Özçelik'in şikayetçi olduğunu belirtmesi üzere teknik direktör Samet Bakırcık'ı ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.
Hakem, Samet Bakırcık'ın stattan götürülmesinin ardından maçı kaldığı yerden devam ettirdi.
Bu arada Samet Bakırcık, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Karabük
01 Aralık 2018 Cumartesi 20:15