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Takımın asist lideri Ömer Bayram

Galatasaray'ın milli futbolcusu Ömer Bayram, Ankaragücü maçında yaptığı asistle bu sezon ligde 4., toplamda da 5. gol pasını verdi.

14.12.2019 22:09 | Son Güncelleme: 14.12.2019 22:17Takımın asist lideri Ömer Bayram
'ın milli futbolcusu Ömer Bayram, Ankaragücü maçında yaptığı asistle bu sezon ligde 4., toplamda da 5. gol pasını verdi. Ömer ayrıca takımda en çok asist yapan futbolcu konumunda bulunuyor.

Galatasaray'ın milli futbolcusu Ömer Bayram bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekiyor. Ömer son olarak Ankaragücü maçında Sofiane Feghouli'nin golünde asist yaptı. Bu sezon 11 Süper Lig, 5 de UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 16 resmi müsabakaya çıkan 28 yaşındaki futbolcu, toplam 5 asist yaptı. Milli futbolcu, bu performansı ile takımda en çok asist yapan futbolcu konumunda bulunuyor.

Mücadeleye 11'de başlayan başarılı futbolcu 90 dakikada sahada kaldı. - İSTANBUL

Galatasaray, Ömer Bayram, Spor

Kaynak: İHA

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