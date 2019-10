Takımın gözdesiyken ölüme uğurlandı

Takımın gözdesi atın müsabaka sırasında ters ayakla basmasının bedeli, ölüm oldu.Atlı Cirit Müsabakaları, antrenman maçında kontrpiyede kalarak sakatlanan ve tedavisi mümkün olmayan Kanun Kaya isimli atın hüzünlü bekleyişi, hem sporcuların hem de sporseverlerin zor anlar yaşamasına neden oldu.Geleneksel Spor Dalları Federasyon programı kapsamında Ankara'da yapılacak olan ve Erzurum 'dan 7 kulübün katılacağı Türkiye Şampiyonası eleme turu hazırlık maçında, talihsiz bir olay meydana geldi. Uzmanlar Atlı Spor Kulübü sporcusu Murat Sayım'ın atı Kanun Kaya, cirit müsabakasında koşarken kontrpiyede kaldı. Sporcunun müsabaka sırasında ciritten kaçmak için atın gemini sağa sola kırmasıyla çelişkide kalan at, dengesiz bir şekilde yere bastı. Ters ayakla yere basan atın sağ ön bilekten ayağı kırıldı.Ne veteriner ne de hayvan barınağından gelen olduTürkiye 1. Lig karşılaşmasına hazırlık müsabakasında yaşanan talihsiz sakatlanmanın ardından iddiaya göre veterinerler gelmedi. Hayvan barınağından da olumsuz cevap alındığı iddia edildi. İddiaya göre, Geleneksel Spor Dalları Erzurum İl Temsilcisi Sinan Çoban'ın, sakatlanan Kanun Kaya için aramış olduğu tüm makamlar "Biz gelmiyoruz" cevabını verdi. 2 buçuk saat boyunca ne veterinerin ne de hayvan barınağından yetkili kimsenin gelmemesiyle acı içinde seken atı, kulübün sporcuları yine kendi imkanlarıyla sonsuz uykuya götürdü.Uzmanlar Atlı Spor Kulübü Başkanı ve Sporcusu Cüneyt Sayım, "Cirit'in ve cirit sporcularının sahibi yok. Biz ata sporumuzu yaşatmaya çalışıyoruz ama başımızda bir veteriner bile yok. Atımızın ayağının kırılmasıyla federasyonumuzun bire bir bağlantısı olmayabilir ama atın ölümü saha şartlarının, zeminin kötü olması üzücü sebeplerden, 21'inci yüzyılda atın tedavisi hala mümkün olmadı. Bir canlıyı sevip kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kader diyoruz ancak bir emek bir uğraş veriyoruz. Federasyonun başındakiler bu işin şov kısmındalar. Demeç vermekteler. Ciritin, ciritçinin sahibi yok" dedi.Atların tedavisi neden mümkün değil?Atların fizyolojik yapısı nedeniyle sakatlandıklarında tedavilerinin mümkün olmaması, hem hayvanseverleri hem de profesyonel spor camiasını derinden yaralıyor. Kırıklarda tedavi pek mümkün değil. At, yatan bir hayvan olmadığı için yatarak tedavi edilemiyor, yattığında ciğerleri şişiyor ve bunun sonucu da yine ölüm oluyor.Murat Sayım atları Kanun Kaya için, "Hayvanı ya araziye bırakacağız o da mevsim şartlarında mümkün değil. Yapılabilecek en doğru şey hayvanı uyutmak" dedi. Kanun Kaya'yı öperek sonsuz uykuya uğurlayan sahibi Murat Sayım, "Duygulandım, atımla arkadaş gibiydik. 3 yaşından beri benimle beraber. Artık vedalaşmanın zamanı geldi. Hakkını helal et canım atım" diyerek kamyonete bindirilen atının ardından çaresizce baktı. - ERZURUM