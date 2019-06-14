14.06.2019 15:23
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Takımının kampanyasına destek için formalarını sattı

Takımının kampanyasına destek için formalarını sattı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, Civan Çapraz (13), Fenerbahçe Spor Kulübü'nce başlatılan 'Fener ol' kampanyasına, biriktirdiği formalarını satarak, destek verdi.


Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, Civan Çapraz (13), Fenerbahçe Spor Kulübü'nce başlatılan 'Fener ol' kampanyasına, biriktirdiği formalarını satarak, destek verdi. Çapraz, satıştan kazandığı parayı kulübe bağışlayacağını söyledi.
Yüksekova'da yaşayan Civan Çapraz, 4 yıldır biriktirdiği formaları satarak, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün başlattığı 'Fener ol' kampanyasına destek verdi. Çapraz, 8 formasını ilçe merkezinde sattı. Satıştan kazandığı parayı kulübe bağışlayacağını belirten Civan Çapraz, "Fenerbahçe zor dönemde geçtiği için ben de 'Fener ol' kampanyasına formalarımı satarak destek verdim. Burada elde edilen gelirin tek kuruşuna dokunmadan Fenerbahçe Kulübü'ne bağışlayacağım. Biriktiğim 8 Fenerbahçe formasını çarşı merkezinde dolaşarak sattım. Koyu bir Fenerbahçeli olduğum için en büyük hayalim Fenerbahçe'de oynamak. İnşallah bu hayalim kısa zamanda gerçekleşir" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Elinde fenerbahçe formasıyla çarşı merkezinde gezmesi
-Esnaflara forma satması
-Vatandaşların ilgi göstermsi
-Formaları alan vatandaşların destek çıkması
-Civan Çapraz'ın açıklamaları
-Vatandaşların açıklamaları
-Genel detaylar



- Hakkari
Kaynak: DHA
Yüksekova, Fenerbahçe Spor Kulübü, Hakkari, Fenerbahçe, Spor

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