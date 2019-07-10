Takıntılı aşık : Emre Altuğ

Yapımcılığını Mahmut Kayımtu ile Ertuğrul Fındık'ın, senarist ve yönetmenliğini Cüneyt İnay'ın üstlendiği yapımda Emre Altuğ; Cevahir (Ufuk Özkan) ile sevdiği kadın Zeynep (Rojda Demirer) için rekabete giren takıntılı ama her konuda stratejik davranan, aileden zengin, ecza deposu sahibi, üst düzey psikopat 'Nebil Beşikçi' karakterini canlandırıyor.

Ekranlarda reyting rekorları kıran fenomen dizi 'Geniş Aile'nin beyazperdede vücut bulduğu filmde, oto yıkamacısı rolünde oynayan Ufuk Özkan'la komedi ve aksiyonun iç içe geçtiği bir hikayeye dahil olan Emre Altuğ, platonik aşkı için sonuna kadar mücadele ederek başını ummadık belaların içine sokuyor. 'Geniş Aile Komşu Kızı' filminde Ufuk Özkan, Bülent Çolak, Rojda Demirer, Mine Teber, Tolga Canbeyli, Tuğçe Karabayır gibi sevilen oyuncular yer alıyor.

YAZ SEZONUNDA DA TAM GAZ ÇALIŞMAYA DEVAM!

Sezon boyunca Güldür Güldür Show ile televizyon izleyicisine kahkaha attıran, yazın da komedi filmi 'Geniş Aile Komşu Kızı' ile sinemaseverlerle buluşacak olan Emre Altuğ, yaz boyunca da TRT 1'de ekrana gelecek "3'te 3 Bir Zamanlar" yarışmasını sunarak ara vermeden çalışmalarına devam ediyor