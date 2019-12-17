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Takip edildiğini sanan öğretmen ile dövülen zabıta birbirinden şikayetçi oldu

Zonguldak'ta arkasından gelen şahsın kendisini takip ettiğini zanneden kadın "Beni neden takip ediyorsun" diye bağırdı. Kadının taciz edildiğini düşünen başka biri şahsı darp ederek burnunu kırdı. Görgü şahitleri taciz olayının yaşanmadığını söylerken şahın burnunu kıran kişi kayıplara karıştı.

17.12.2019 13:36 | Son Güncelleme: 17.12.2019 14:34

Zonguldak'ta, H.M. adlı kadının, takip edildiğini söylemesi üzerine, yoldan geçen kişinin, arkasında yürüyen zabıta Y.M.'yi (36) dövmesiyle ilgili soruşturma sürdürülüyor. H.P.'nin öğretmen olduğu, psikolojik tedavi gördüğü ve tarafların birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi. , Y.M.'yi döven saldırganı arıyor.

TACİZ EDİYOR SANDI, BURNUNU KIRDI

Olay, dün akşam, kent merkezindeki Gazipaşa Caddesi'nde meydana geldi. Lisede tarih öğretmeni olan H.P. adlı kadın, arkasında yürüyen Y.M.'ye, "Beni neden takip ediyorsun?" diyerek, tepki gösterdi. Bu sırada yoldan geçen bir kişi, kadının taciz edildiğini sanarak, Y.M.'yi dövdü. Burnu kırılan Y.M., kadını taciz etmediğini, kendisine iftira atıldığını söyledi. Görgü tanıkları da Y.M.'nin kadını taciz etmediğini, H.P.'nin bir anda bağırmaya başladığını iddia etti. memuru olan Y.M., götürüldüğü hastanedeki tedavisinin ardından polise ifade vererek, H.P.'den şikayetçi oldu. H.P.'nin de Y.M.'den şikayetçi olduğu öğrenildi.

HAKKINDA İDARİ SORUŞTURMA AÇILMIŞ

H.P.'nin, çalıştığı okulda problemler çıkardığı ve psikolojik tedavi gördüğü ileri sürüldü. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce gelen şikayetler üzerine H.P. hakkında başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi. Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye alan polis ekipleri, Y.M.'yi döven kişiyi bulmak için çalışma başlattı.

Takip edildiğini sanan öğretmen ile dövülen zabıta birbirinden şikayetçi oldu

Zabıta, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: DHA


HABER YORUMLARI (2)
VELİ:Peki bu işgüzar saldırgana ne demeli, anlamadan dinlemeden bir insana saldırıyorsun. Müdahale edersin ayırırsın yada polisi ararsın ama saldırmakta neyin nesi cahillik iyice toplumumuzu sardı Allah yardımcımız olsun
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GEÇİCİ..:zabıta ise sorun yok. . zalimce dövdükleri işportacıları düşünsün geçer . . .
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