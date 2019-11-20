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Takip edildiklerini anlayınca uyuşturucuyu atıp kaçmaya çalıştılar

Eskişehir'de bir araçta uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin iki şüpheli gözaltına alındı.

20.11.2019 09:23 | Son Güncelleme: 20.11.2019 09:25
'de bir araçta uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin iki şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezi girişinde bir aracı takibe aldı.
Polisleri fark eden zanlılar, araçta bulunan uyuşturucuyu atarak kaçmaya çalıştıkları sırada kovalamaca sonucu yakalandı.
Gözaltına alınan iki şüphelinin bulunduğu araçta yapılan aramalarda 204,3 gram sentetik uyuşturucu ile 5,68 gram genetiği değiştirilmiş esrar (skunk) ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Takip edildiklerini anlayınca uyuşturucuyu atıp kaçmaya çalıştılar

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Güncel

Kaynak: AA


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