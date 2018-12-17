17 Aralık 2018, 18:36
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Takip Edilen Teröristler Ateş Açtı: 2 Polis Yaralı

Takip Edilen Teröristler Ateş Açtı: 2 Polis Yaralı

DİYARBAKIR'ın Hani ilçesinde, güvenlik güçlerinin sivil araçla takibe aldığı PKK'lı teröristlerin, bulundukları araçtan ateş açması sonucu çatışma çıktı.

DİYARBAKIR'ın Hani ilçesinde, güvenlik güçlerinin sivil araçla takibe aldığı PKK'lı teröristlerin, bulundukları araçtan ateş açması sonucu çatışma çıktı. Çıkan çatışmada 2 polis memuru yaralandı.

Olay, öğleden sonra Hani'nin Kalaba yolu Turalı mevkiinde meydana geldi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK mensubu 2 kişinin bulunduğu bir aracı takibe aldı. Araçtaki teröristler, polislerin bulunduğu araca ateş açınca çatışma çıktı. Çıkan çatışmada 2 polis memuru yaralandı. Teröristlerin araçla kaçtığı belirtilen olay yerine takviye polisler gönderilirken, yaralılar sağlık görevlilerince ambulanslarla hastaneye götürüldü. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan 1 polis, helikopterle Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Teröristlerin yakalanması için polis ve jandarma ortak operasyon başlattı.

- Diyarbakır Polis,PKK
Kaynak: DHA