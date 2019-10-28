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Takip edip kafe önünde kurşun yağdırdılar

Beylikdüzü'nde 2 şahıs, aralarında husumet olan kişiyi kafeye girdiği esnada silahla yaralayarak kaçtı.

28.10.2019 18:45Takip edip kafe önünde kurşun yağdırdılar
Beylikdüzü'nde 2 şahıs, aralarında husumet olan kişiyi kafeye girdiği esnada silahla yaralayarak kaçtı. Motor ile kaçan şahıslar, müşterilere de korku dolu anlar yaşattı.
Olay, saat 18.00 sıralarında Adnan Kahveci Mahallesi Anadolu Caddesi üzerindeki bir kafenin önünde meydana geldi. İddiaya göre, 2 şahıs aralarında husumet bulunan ve daha önce defalarca tartıştıkları ileri sürülen bir kişiyi takip etti. Saldırganlar, takip ettikleri kişi kafeye girdiği esnada motorlarından inerek silahla saldırdılar. Kolundan ve bacağından yaralanan şahıs kanlar içinde yerde kalırken, saldırganlar motorla kaçtı. Saldırı sonrası kafede büyük panik yaşandı. Olayı gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, yaralı şahsı Beylikdüzü Devlet Hastanesine kaldırdı. Polis olayla ilgili çalışma başlatırken, saldırganların kullandıkları silahı olay yerinde bıraktığı belirlendi.
(İHA)

Beylikdüzü, Polis, Güncel

Kaynak: İHA

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