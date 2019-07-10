Takipçileri saçlarını sarıya boyatan Hazar Ergüçlü'yü topa tuttu

Muhafız dizisiyle yıldızı parlayan oyuncu Hazar Ergüçlü, sarı saçlı haliyle takipçilerinin karşısına çıktı. Fotoğraf çekimi için imaj değiştiren ünlü oyuncuyu görenler tanıyamadı.

RADİKAL BİR DEĞİŞİM

Yıllardır siyah saçlarıyla ekranlarda olan başarılı oyuncu, radikal bir değişimle kendisini takip eden hayranlarını şaşkına uğrattı. Fotoğraf çekimi için objektifin karşısına çıkan Ergüçlü, yeni imajıyla verdiği birbirinden ilginç pozlarını sosyal medya hesabından sevenleriyle paylaştı.

"HİÇ YAKIŞMAMIŞ"

Ergüçlü'yü sarışın gören takipçileri ise oyuncuyu beğenmeyerek eleştiri yağmuruna tuttu. Takipçileri ünlü oyuncuya "İnşallah proje içindir, aksi takdirde hiç yakışmamış" mesajlarını yağdırdı.