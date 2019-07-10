10.07.2019 09:53
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Takipçileri saçlarını sarıya boyatan Hazar Ergüçlü'yü topa tuttu

Fotoğraf çekimi için saçlarını sarıya boyatan oyuncu Hazar Ergüçlü, yeni imajıyla takipçilerini hüsrana uğrattı.

Muhafız dizisiyle yıldızı parlayan oyuncu Hazar Ergüçlü, sarı saçlı haliyle takipçilerinin karşısına çıktı. Fotoğraf çekimi için imaj değiştiren ünlü oyuncuyu görenler tanıyamadı.

RADİKAL BİR DEĞİŞİM

Yıllardır siyah saçlarıyla ekranlarda olan başarılı oyuncu, radikal bir değişimle kendisini takip eden hayranlarını şaşkına uğrattı. Fotoğraf çekimi için objektifin karşısına çıkan Ergüçlü, yeni imajıyla verdiği birbirinden ilginç pozlarını sosyal medya hesabından sevenleriyle paylaştı.

"HİÇ YAKIŞMAMIŞ"

Ergüçlü'yü sarışın gören takipçileri ise oyuncuyu beğenmeyerek eleştiri yağmuruna tuttu. Takipçileri ünlü oyuncuya "İnşallah proje içindir, aksi takdirde hiç yakışmamış" mesajlarını yağdırdı.

Takipçileri saçlarını sarıya boyatan Hazar Ergüçlü'yü topa tuttu
Hazar Ergüçlü, Magazin

YORUMLAR (12)
ADINIZI YAZIN: ÇOKKKKK KOTÜ OLMUŞŞŞ
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BÜŞRA: Sarı mı ? Kusmuk rengi.
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YORUMCU: Şaka gibi değil mi
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KIZGIN: Zaten zoraki güzellik hepsi bu ne hal böyle rezalet .
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GÜLÇİN: insanlar gittikçe kendilerini rezil etmek için ellerinden geleni yapıyorlar. . . bu da bunlardan biri oysa ben yüksek sosyede dizisinde çok severdim
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BİR VATANDAŞ: Bu ne hal ya
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SAS: olmamış sarı
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MRTKRC: çirkindi dahada çirkin olmuş
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MİLLET: ben beğendim işte 1 kişi olarak
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....: BU SEN OLAMAZSIN
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