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Takipçileri, ten rengi şortuyla ip atlayan hava durumu sunucusunu çıplak zannetti

İnsanları her zaman etkilemeyi başlayan Arjantin'in hava durumu sunucusu Sol Perez'i, gittiği spor salonunda spor yaptıktan sonra, ten rengi şortuyla arkası dönük ip atlayınca takipçileri sunucuyu çıplak zannetti.

29.09.2019 16:05

Sol, son paylaştığı videoda, arkası dönük bir şekilde ip atlıyor. Videoyu gören takipçileri giydiği kısa şortun vücut rengine olan uyumundan dolayı çıplak ip atladığını sandılar.

"İLK BAKIŞTA ÇIPLAK ZANNETTİK"

Sol'un çıplak bir şekilde ip atladığını sanan takipçileri kısa süre içinde videoya 900,000 etkileşimde bulundular. Çoğu takipçi, kendisine "İlk bakışta çıplak olduğunuzu sandım. Dikkatli bakınca şort giydiğinizi fark ettim gibi" yorumlarda bulundu.

"BÖYLE VİDEOLAR ÇEKMEYİ SEVİYORUM"

Sol, daha önce yaptığı bir röportajda, cinsel içerikli videolar çekmeyi sevdiğini ve göğüs ve kalçasını genişletmek istediğini söylemişti. Cesur sunucu bu arada göğüslerinin havlu ile kapattığı üstsüz fotoğrafını paylaşarak takipçilerinin ağzını açık bıraktı.

Takipçileri, ten rengi şortuyla ip atlayan hava durumu sunucusunu çıplak zannetti

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YORUMLAR(3)
ETÇİL:Bes kurbanlik cikar bundan valla, sakatat haricinde. . .
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SİVEREKLİ:Çıplaktan ne farkı var ki , onu giymiş ne giymemiş ne ? tüm hatları belli oluyor zaten.
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CONİ:cok neseli komik insanlar rahat bayiliyorum gercekten, bizim millet gibi agzindan din arka kapida baska isler yok , arjantine selam olsun
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