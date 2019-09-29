Takipçileri, ten rengi şortuyla ip atlayan hava durumu sunucusunu çıplak zannetti

Sol, son paylaştığı videoda, arkası dönük bir şekilde ip atlıyor. Videoyu gören takipçileri giydiği kısa şortun vücut rengine olan uyumundan dolayı çıplak ip atladığını sandılar.

"İLK BAKIŞTA ÇIPLAK ZANNETTİK"

Sol'un çıplak bir şekilde ip atladığını sanan takipçileri kısa süre içinde videoya 900,000 etkileşimde bulundular. Çoğu takipçi, kendisine "İlk bakışta çıplak olduğunuzu sandım. Dikkatli bakınca şort giydiğinizi fark ettim gibi" yorumlarda bulundu.

"BÖYLE VİDEOLAR ÇEKMEYİ SEVİYORUM"

Sol, daha önce yaptığı bir röportajda, cinsel içerikli videolar çekmeyi sevdiğini ve göğüs ve kalçasını genişletmek istediğini söylemişti. Cesur sunucu bu arada göğüslerinin havlu ile kapattığı üstsüz fotoğrafını paylaşarak takipçilerinin ağzını açık bıraktı.