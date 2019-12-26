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Takipçisine küfür ettiği için eleştirilen Damla Ersubaşı kendisini savundu: Bana acımadınız

Hamileliğin son günlerinde eşi başka bir kadınla samimi şekilde görüntülenen oyuncu Damla Ersubaşı, eşinin affettiği için kendisini eleştiren takipçisine küfür ederek cevap verdi. Gelen eleştiriler üzerine açıklama yapan Subaşı, "Hamileydim acımadınız, herkes üslubunun karşılığını alır" dedi.

26.12.2019 10:34 | Son Güncelleme: 26.12.2019 10:55

Yıllar önce yayınlanan Sihirli Annem dizisiyle tanınan oyuncu Damla Ersubaşı, ikinci bebeğine hamileyken eşinin ihanetiyle sarsıldı. Hamileliğinin son günlerde eşinin bir kadınla samimi görüntüleri ortaya çıkan oyuncu, evliliğine ikinci şansı verdi. Eşini affettiği için eleştirilen oyuncu, bir takipçisine küfür etti. Tepki mesajlarından sonra açıklama yapan , kendisini savundu.

TAKİPÇİSİNE KÜFÜR ETTİ

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler başında gelen Damla Ersubaşı, bu sefer takipçisine ettiği küfürle gündeme geldi. Takipçisinin mesajına, "Senin yedi sülaleni s.... bende Damla değilim, bunu sakın unutma" yanıtını veren Ersubaşı, sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

"HERKES ÜSLUBUNUN KARŞILIĞINI ALIR"

Art arda gelen eleştirilerin ardından Instagram hesabından yazılı bir açıklama yapan Subaşı, "Hamileydim acımadınız... Lohusaydım acımadınız... Sizi hiç ilgilendirmeyen bir konuda siz benim evliliğim hakkında yorum yapma hakkına sahipseniz, eşime her türlü hakareti etme hakkına küfür etme hakkına sahipsiniz... Hamile bir kadının psikolojisini alt üst etme hakkına sahipsiniz ama konuştuğunuz dilden benim size cevap verme hakkım yok! Kusura bakmayın herkes üslubunun karşılığını alır... Herkes dönsün kendine baksın önce sonra hakaret etme hakkı bulsun kendinde!" dedi.

Takipçisine küfür ettiği için eleştirilen Damla Ersubaşı kendisini savundu: Bana acımadınız

Sihirli Annem, Subaşı, Magazin


HABER YORUMLARI (9)
KİM BU ???: ŞEYMA SUBAŞININ KIZ KADEŞİİİ ELLAAAMMM :))
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PADİŞAH 3. ŞAKİR: Asgari ücret tiz açıklana
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SADRAZAM BERKECAN PAŞA: Biri boz ayı öteki şebek, bunları gündeme almanın manası ne şimdi
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HULK: seren serengil bu
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BELHANDA: bu adam kim ki baya zengin galiba
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BEKİR: :D Süper bir yorum
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1234: youtube kanalı açıcam konular iyi güzel yardım edin
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DARDANELSPORLU: sihirli annem ne ki
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İÇ SES: nasıl insanlarsınız siz ya çok utanıyorum bu dünyada yaşamaktan bir insan, kendi özmü öz karısını nasıl ha-mile bırakabilir inanamıyorum ya nereye düştük böyle
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