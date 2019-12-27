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Takipçisine küfürlü cevap veren Damla Ersubaşı: Sabrımın sonunda geldi

Geçtiğimiz günlerde kendisine hakaret içeren bir mesaj atan takipçisine küfür ederek cevap veren oyuncu Damla Ersubaşı, telefonla bağlandığı 2. Sayfa programında "Artık sabrımın sonuna geldi" dedi.

27.12.2019 15:01 | Son Güncelleme: 27.12.2019 15:01

İkinci bebeğine hamileyken eşinin başka bir kadınla samimi görüntüleri ortaya çıkan oyuncu Damla Ersubaşı, eşini affetti. İhanete göz yumduğu söylenen oyuncu, kendisini eleştiren takipçisine küfür ederek cevap verdi. Bugün telefonla programına bağlanan oyuncu, kendisini savundu.

"ARGO KELİMELER KULLANMAM AMA SABRIMIN SONUNA GELDİ"

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programında yer alan küfürlü mesajlarını gören Damla Ersubaşı, telefonla canlı yayına bağlandı. Kendisini savunan Ersubaşı, "O takipçi benim her fotoğrafımın altına şahsıma küfür eden biri. Evet küfür hoş bir şey değil ama insan bir yere kadar sabrediyor. Bilseydim ben de onların görüntüsünü alırdım. Her fotoğrafıma hakaret ediyor. Evet bu hoş olmadı. Ben de argo kelimeler kullanan biri değilim ama artık sabrımın sonuna geldi." dedi.

"MEKANIN KAMERA KAYITLARINI İZLEDİM"

Subaşı, ihanet iddiasıyla sarsılan evliliği hakkında da şunları söyledi: "Biz zaten bunun açıklamasını yapmıştık ve bunun yanlış anlaşılma olduğunu söyledik. Ben o gecenin tüm kamera kayıtlarını izledim çok üzüldüm ve yıprandım. Fotoğraftakinin eşim olduğunu söyledim ama sonra yaptığım açıklamada bunun ihanet olmadığını söyledim. Zaten Mustafa bana söylemişti 'Bir müşteri yanıma geldi gitti' diye. Ben de bunu teyit etmek istediğim için kamera kayıtlarını izledim. Biz zaten bunun öncesinde Mustafa'yla bu konuyu konuşunca tartışmıştık."

NE OLMUŞTU?

Damla Ersubaşı, başka bir kadınla görüntülenen eşini affettiği için kendisini eleştiren takipçisinin mesajına, "Senin yedi sülaleni s.... bende Damla değilim, bunu sakın unutma" yanıtını vermişti. Ersubaşı'nın bu cevabı sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekmişti.

Takipçisine küfür ettiği için eleştirilen Damla Ersubaşı kendisini savundu: Bana acımadınızTakipçisine küfür ettiği için eleştirilen Damla Ersubaşı kendisini savundu: Bana acımadınız

Takipçisine küfürlü cevap veren Damla Ersubaşı: Sabrımın sonunda geldi

Damla Ersubaşı, Magazin


HABER YORUMLARI (4)
TÜFTÜF: eeeaaaahhhh!!!
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VARTOLU: Ayı , şebek ve yavruları. . Allah akıl fikir versin bu embesillere
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ZORAK: bunları adam yerine koyarsan çok küfür işitirsin, ne özelliği var artist parçası. bunları kim neden ciddiye alır anlamam. . .
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BİRİSİ: bi insan bunu kendisine nasıl yapar aga ya suratına baktığım zaman birşeye benzetemiyorum her taraf estetik ve kişilik olarakta zayıf birde neden ülkeyi ilgilendiren haberleri yoruma kapatıyosunuz bırakın insanlar ne düşündüğünü yazsın böyle ucuz birisini haber yapıp açıyorsun yoruma
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