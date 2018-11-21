Takipçisinin Yorumu Zafer Algöz'ü Çileden Çıkarttı!

Geçtiğimiz gün yaşamını yitiren oyuncu Cengiz Baykal'ın vefatıyla ilgili kendi Instagram hesabından paylaşım yapan Zafer Algöz'e bir takipçisi ilginç bir yorum yaptı, Algöz çileden çıktı.

''MEKANIN CENNET OLSUN CANIM KARDEŞİM''

Usta oyuncu Zafer Algöz, hayatını kaybeden meslektaşı Cengiz Baykal'ın fotoğrafına, Instagram hesabından "Sevgili arkadaşım Cengiz Baykal da gitti. Mekanın cennet olsun canım benim" notuyla yer verdi.

''SIRA SANA GELİYOR ZAFER ABİ''

Algöz'ün bir takipçisi ise usta oyuncunun paylaşımın altına, 'Sıra sana doğru geliyor Zafer abi' yorumu yapınca, Zafer Algöz'de boş durmadı ve takipçisine, "Böyle bir günde sana gereken cevabı verirdim ama rahmetli kardeşimin hatırına susuyorum. Y*v**k, pislik" yanıtını verdi.