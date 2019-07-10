10.07.2019 10:11
Haberler» Güncel» Haber

Takipteki şüpheli markette hırsızlık sonrası böyle yakalandı

Takipteki şüpheli markette hırsızlık sonrası böyle yakalandı

AVCILAR'da takipteki şüpheli, girdiği marketten 7.5 kilo tereyağı ve 2 kilo kaşar peyniri çaldıktan sonra kaçmak isterken kapı önünde bekleyen polis tarafından yakalandı.


AVCILAR'da takipteki şüpheli, girdiği marketten 7.5 kilo tereyağı ve 2 kilo kaşar peyniri çaldıktan sonra kaçmak isterken kapı önünde bekleyen polis tarafından yakalandı.
Avcılar Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı mobil park ekibi Merkez Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde devriye görevi yaparken, daha önceden hakkında 'Uyuşturucu madde bulundurmak ve hırsızlık' suçlarından kaydı bulunan Mehmet A.'yı şüphe üzerine uzaktan takibe aldı. Mehmet A., yolda market zincirinin bir mağazasının kasa kısmına doğru baktıktan sonra içeri girdi. Ekip, marketin çevresinde beklemeye başladı. Markete giren Mehmet A., işyerindeki güvenlik kamerası görüntülerine göre marketteki bir alışveriş torbasını aldıktan sonra raflardan 500 gramlık 9 adet ve 1 kiloluk 3 adet tereyağı paketinin yanı sıra 1'er kiloluk 2 paket kaşar peynirini kısa sürede alışveriş torbasını doldurduktan sonra kasada bekleyenlerin yanından hiçbir şey almamışçasına para ödemeden çıktı. Marketten dışarı adımını attığı anda karşısında sivil polisleri gören şüpheli, elindeki torbayı bırakıp kaçmak istedi. Gözaltına alınan şüpheli alışveriş fişini gösteremedi. Haber verilmesi üzerine gelen mağaza görevlileri yaklaşık 600 TL değerinde tereyağı ve peynir çalan şüpheliden şikayetçi olunca Mehmet A., polis merkezine teslim edildi. Soruşturma sürdürülüyor.

- İstanbul
Kaynak: DHA
Emniyet Müdürlüğü, Avcılar, Polis, Güncel

Son Dakika Haberleri
11:11   Anayasa Mahkemesinden "Türkiye Ermenileri Patrikliği seçimi" kararı
11:11   "Yine 15 Temmuz olsa çocuğumla yine sokağa çıkardık"
11:10   Deniz kıyısında devasa kemikler bulundu
11:10   Sapanca Belediyesi fen işleri ıslah çalışması yapıyor
11:10   İSTANBUL - (ÖZEL) - GASPTAN KAÇMAK İÇİN YARI ÇIPLAK HALDE BALKONDAN SARKAN KİŞİYİ İTFAİYE KURTARDI
11:10   BEYLİKDÜZÜ'NDE TRAFİK KAZASI SONRASI KAVGA KAMERADA
11:10   Ardahan'da ki taş ocağında dehşeti yaşayan kişi o anları anlattı