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Takla atan araç şarampole devrildi: 4 yaralı

Sivas'ta yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda takla atan aracın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

20.08.2019 14:56 Takla atan araç şarampole devrildi: 4 yaralı
Sivas'ta yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda takla atan aracın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Sivas- Ankara karayolu Sıçak Çermik mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine giden K.K yönetiminde ki 54 ABN 443 plakalı otomobil yağmurun etkisi ile kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Birkaç takla atan otomobil şarampole devrildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Kazada otomobil içerisinde bulunan sürücü K.K.ile M.K, Y.E.K, ve H.K yaralandı. Yaralılar ambulansla kentte bulunan hastanelere kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SİVAS

Sivas, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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