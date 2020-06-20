Takla atan araçta aynı aileden 5 kişi yaralandı

Denizli'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek takla atan araçta aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Takla atan araçta aynı aileden 5 kişi yaralandı
20.06.2020 10:18 | Son Güncelleme: 20.06.2020 11:15
Denizli'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek takla atan araçta aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Kaza, Uşak- Çivril karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; sabah erken saatlerde yaşanan kazada İnan Y. yönetimindeki 35 KH 4134 plakalı otomobil, Çivril ilçesi çıkışında sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Takla atan araç ters dönerek yol ortasında durdu. Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi ile olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan sürücü ile birlikte Orhan Yunus, Nilgün, Nilüfer ve Mehmet Emin Y.'yi ambulanslar ile Çivril Devlet Hastanesine kaldırdı.

Jandarma ekiplerinin kazayla ilgili incelemesi sürüyor. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Denizli, Çivril, Uşak, 3. Sayfa, Haber

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