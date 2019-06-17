17.06.2019 17:31
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Takla atan araçtan biri çocuk üç kişi sağ çıktı

Takla atan araçtan biri çocuk üç kişi sağ çıktı

Bursa'nın İznik ilçesinde meydana gelen kazada, taklalar atan araçtan biri çocuk üç kişi burunları dahi kanamadan kendi imkanları ile çıktı.

Bursa'nın İznik ilçesinde meydana gelen kazada, taklalar atan araçtan biri çocuk üç kişi burunları dahi kanamadan kendi imkanları ile çıktı.

Kaza, İznik – Orhangazi kara yolunun 5. kilometresinde meydana geldi. Mehmet İrfan idaresindeki 77 AV 413 plakalı araç, otobanda gittiği esnada, bir anlık dalgınlık neticesinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki şeftali ağacına vurdu. Çarpmanın şiddeti ile taklalar atan araç yeniden tekerlekleri üzerine düştü. Araç şoförü Mehmet İrfan ile otomobilde bulunan Ahmet Çınar ve 7 yaşındaki oğlu Ömer Çınar, takla atan araçtan kendi imkanları ile çıktı. Takla atan araçtan burunları bile kanamadan çıkan kazazedeler, kontrol maksadıyla ambulans ile İznik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. - BURSA
Kaynak: İHA
Araç, Bursa, İznik, Güncel

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