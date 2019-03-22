Takla Atan Araçtan Burnu Bile Kanadan Kurtuldu

Bilecik
'te virajı alamayan sürücü takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu.
Alınan bilgilere göre, Bilecik'ten Bozüyük
istikametine seyir halindeki 11 AAD 309 plakalı aracın sürücüsü Şermin Arslan Öztürk
(38), Akasya Altı mevkiinde virajı alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç
takla atarak su kanalına devrildi. Kazada sürücünün emniyet kemerinin takılı olması olası bir faciayı önlerken, sürücü takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu. Sürücü olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekiplerince tedbir amaçlı olarak Bilecik Devlet Hastanesine götürülürken, araç kullanılmaz hala geldi. - BİLECİK
Arslan Öztürk, Bozüyük, Bilecik, 3. Sayfa
Kaynak: İHA