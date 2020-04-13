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Takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu

Takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç takla atıp, ağacı devirerek durabildi Manisa'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir otomobil, ana yol ile yan yolu ayıran refüje çarpıp takla attı.

13.04.2020 21:39 | Son Güncelleme: 13.04.2020 21:40
Takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç takla atıp, ağacı devirerek durabildi
MANİSA - Manisa 'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir otomobil, ana yol ile yan yolu ayıran refüje çarpıp takla attı. Refüjdeki ağacı devirip yan yola düşerek durabilen otomobilin sürücüsü ise kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu.
Kaza saat 20.00 sıralarında Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki Mimar Sinan Bulvarı üzerinde meydana geldi. İzmir istikametinden Akhisar istikametine doğru giden A.K.yönetimindeki 35 S 4282 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine ana yolla yan yolu ayıran refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan araç, refüjdeki ağacı devirip yan yola düşerek durabildi. Takla atan araç içerisindeki sürücü Ahmet K. kazadan burnu bile kanamadan kurtulurken, sürücünün 159 promil alkollü çıktığı öğrenildi. Araç sürücüsü ifade işlemi için polis merkezine götürülürken, kaza yapan araç çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı. Kırılan ağaç ise belediye ekipleri tarafından kaldırıldı. Takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu

Kaynak: İHA

Etiketler: Manisa, Araç, 3. Sayfa
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