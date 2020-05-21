TAKLA ATAN ARAÇTAN BURNU BİLE KANAMADAN KURTULDU; "EMNİYET KEMERİ HAYAT KURTARIR" DEDİ

Bayrampaşa'da otomobille çarpışan diğer otomobil kontrolden çıkıp bariyerleri aşarak takla attı.

21.05.2020 10:00 | Son Güncelleme: 21.05.2020 10:01
Bayrampaşa'da otomobille çarpışan diğer otomobil kontrolden çıkıp bariyerleri aşarak takla attı. Hurdaya dönen otomobildeki iki kişi kazadan burunları bile kanamadan kurtuldu. Takla atan otomobilin sürücüsü "Emniyet kemeri hayat kurtarır. Ne derseniz deyin, emniyet kemeri olmasa ön camdan çıkardık" dedi.
Kaza, O-3 bağlantı yolunda dün saat 19.00'da meydana geldi. İddiaya göre Sağmalcılar mevkii Aksaray yönünde ilerleyen otomobile aynı yönde ilerleyen başka bir otomobil çarptı. Çapmanın şiddetiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil başka bir otomobile çarptıktan sonra savruldu. Yol kenarındaki bariyerlere de çarpan araç takla attı. Takla atan otomobilin içindeki sürücü ve yanındaki kişi kazayı gören diğer sürücülerin de yardımıyla dışarıya çıktı. Üç otomobilin karıştığı kazada, takla atıp kullanılmaz hale gelen otomobilin içinde bulunan iki kişi kazadan şans eseri burunları bile kanamadan kurtuldu.
"EMNİYET KEMERİ HAYAT KURTARIR, NE DERSENİZ DEYİN, KEMER OLMASA ÖN CAMDAN ÇIKARDIK"
Kaza sonrası hurdaya dönen otomobilin sürücüsü, "Emniyet kemeri hayat kurtarır. Ne derseniz deyin, emniyet kemeri olmasa ön camdan çıkardık. Araçta iki kişiydik, emniyet kemerimiz takılıydı. Emniyet kemeri olmasa ön camdan çıkardık. Ben en sol şeritte giderken sağımdaki araç önüme makas atar gibi gelince o bana çarptı. Ben de kontrolden çıkıp diğer en sağdaki araca çarptım, sonra bariyerlere çarpıp takla attım. Trafik vardı, trafik bir anda açılınca ve tüm araçlar aynı anda hızlanınca yoldan çıktık, 80-90 kilometre. Çok hızlı değildim ama bir anda kontrolü kaybedince kaza oldu" diye konuştu. Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik otomobilin çekici ile kaldırılmasının ardından normale döndü. TAKLA ATAN ARAÇTAN BURNU BİLE KANAMADAN KURTULDU; ’EMNİYET KEMERİ HAYAT KURTARIR’ DEDİ

Kaynak: DHA

Etiketler: Bayrampaşa, Aksaray, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Kayseri’de, Türkiye çapında hizmet veren kargo şirketinin 10 çalışanında koronavirüs tespit edildi Haber
Kayseri'de, Türkiye çapında hizmet veren kargo şirketinin 10 çalışanında koronavirüs tespit edildi
Kurşun yağmuruna tutulan 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti Haber
Kurşun yağmuruna tutulan 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti
Açık havada İstanbul’dan Uludağ’ı görmek mümkün Haber
Açık havada İstanbul'dan Uludağ'ı görmek mümkün
Salgında ikinci dalgayı yaşayan Çin’den korkutan sözler: Koronavirüs değişime uğruyor Haber
Salgında ikinci dalgayı yaşayan Çin'den korkutan sözler: Koronavirüs değişime uğruyor
AK Parti Sözcüsü Çelik, İzmir’deki bazı camilerin minarelerinden ’Çav Bella’ çalınmasına sert tepki gösterdi: Lanetliyoruz Haber
AK Parti Sözcüsü Çelik, İzmir'deki bazı camilerin minarelerinden "Çav Bella" çalınmasına sert tepki gösterdi: Lanetliyoruz
7 yaşındaki öz oğlunu ve yengesini öldüren bipolar kadın, sokakta dolaşırken yakalandı Haber
7 yaşındaki öz oğlunu ve yengesini öldüren bipolar kadın, sokakta dolaşırken yakalandı
İhtiyaç sahiplerini ilgilendiriyor! Bayrama günler kala 6 bankadan bayram kredisi müjdesi Haber
İhtiyaç sahiplerini ilgilendiriyor! Bayrama günler kala 6 bankadan bayram kredisi müjdesi
Direksiyon başında fenalaşan sürücü, bariyerlere çarparak durabildi Haber
Direksiyon başında fenalaşan sürücü, bariyerlere çarparak durabildi
Haberler››Güncel››TAKLA ATAN ARAÇTAN BURNU BİLE KANAMADAN KURTULDU; 'EMNİYET KEMERİ HAYAT KURTARIR' DEDİ - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

10:06: Balıkesir'de orman yangınlarına önlem toplantısı yapıldı - Haber 10:06: Diyarbakır'da tatlı imalathanelerinde denetim - Haber 10:05: FLAŞ - Haber 10:05: Kuyucak Belediyesi pazaryerlerinde korona virüs tedbirlerini sürdürüyor - Haber 10:05: Germencik Belediyesi'nden üreticilere yonca desteği - Haber 09:58: Koronavirüs fobisinin Türkiye haritası çıkarıldı! En çok korkan bölgemiz Güneydoğu oldu - Haber 08:54: Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir - Ekonomi 08:44: 400 torunlu nine, koronavirüsü yenen en yaşlı insan oldu - Haber 02:55: Kurşun yağmuruna tutulan 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti - Haber 11:06: Açık havada İstanbul'dan Uludağ'ı görmek mümkün - Haber