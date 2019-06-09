09.06.2019 23:00
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Takla atan araçtan burunları bile kanamadan çıktılar

Takla atan araçtan burunları bile kanamadan çıktılarMALATYA - Malatya'da direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil alt geçitte takla atarak kaza yaptı.

Takla atan araçtan burunları bile kanamadan çıktılar
MALATYA - Malatya'da direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil alt geçitte takla atarak kaza yaptı. İnanılmaz kazada araçta bulunan 2 kişi şans eseri burunları bile kanamadan kurtuldu.
Milli Egemenlik Caddesi Şehit Üsteğmen Selim Keskinkılınç alt geçidinde yaşanan olayda C.P. idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkarak duvara çarptıktan sonra yan yattı.
Kazayı gören çevredeki vatandaşlar alt geçite koşarak otomobildeki sürücü ve yanındaki kişiyi yan yatan araçtan kurtardı. Burunları bile kanamadan araçtan çıkarılan 2 kişi kazanın şaşkınlığını uzun süre üstleerinden atamazken yol bir süreliğine trafiğe kapatıldı.
Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde sürücünün alkollü olduğu tespit edilirken kaza yapan araç çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. Takla atan araçtan burunları bile kanamadan çıktılar
Kaynak: İHA
Polis, Malatya, 3. Sayfa

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