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Takla atan araçtan hafif yaralı kurtuldu

Takla atan araçtan hafif yaralı kurtuldu Yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi arkasından seyreden ambulanstaki sağlık görevlileri yaptı Kayseri'de hafif ticari aracın takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında hafif yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi arkasından seyreden ambulanstaki...

01.04.2020 12:27 | Son Güncelleme: 01.04.2020 12:28
Takla atan araçtan hafif yaralı kurtuldu
Yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi arkasından seyreden ambulanstaki sağlık görevlileri yaptı
KAYSERİ - Kayseri 'de hafif ticari aracın takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında hafif yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi arkasından seyreden ambulanstaki sağlık görevlileri yaptı.
Kaza, Erciyes yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa D. yönetimindeki 07 AEN 185 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada araç sürücüsü Mustafa D. hafif şekilde yaralanırken, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi arkasından seyreden ambulanstaki sağlık görevlileri yaptı. Mustafa D., yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan araçta çekici ile kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Takla atan araçtan hafif yaralı kurtuldu

Kaynak: İHA

Etiketler: Kayseri, 3. Sayfa

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Takla atan araçtan hafif yaralı kurtuldu
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