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Takla atan araçtan sağ kurtuldu

Bursa'nın Mudanya ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden kadının sürücünün kullandığı otomobil takla attı.

03.02.2020 19:18 | Son Güncelleme: 03.02.2020 19:23Takla atan araçtan sağ kurtuldu
'nın ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden kadının sürücünün kullandığı otomobil takla attı.

Yeşim E, kullandığı 16 E 9671 plakalı aracıyla trafik lambalarını geçtikten sonra direksiyon hakimiyetini kaybetti. Takla atan araç otobüs durağının yanındaki kaldırım üzerine devrildi. Kazada hafif yaralanan Yeşim E. devrilen aracının içinden çıkarılarak sağlık ekibince ilk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Az ileride bulunan otobüs durağına gelmeden aracın durması büyük felaketin önüne geçti. - BURSA

Güzelyalı, Mudanya, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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