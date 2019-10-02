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Takla atan araçtan sağ kurtuldular

Takla atan araçtan sağ kurtuldularKAYSERİ - Kayseri-Malatya karayolunda kamyonetin takla attığı kazada iki kişi yaralandı.

02.10.2019 01:25
Takla atan araçtan sağ kurtuldular
KAYSERİ - Kayseri- Malatya karayolunda kamyonetin takla attığı kazada iki kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Kayseri-Malatya karayolu Karatay mevkii yakınlarında 58 yaşındaki Hüseyin A.'nın kullandığı kamyonet, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucunda takla attı. Kaza sonrasında yaralıların yardımına ilk olarak vatandaşlar koştu. Yapılan ihbarın ardından olay yerine sevk edilen 112 ekipleri, Hüseyin A. ve yanında bulunan 65 yaşındaki Esme A.'yı ilk müdahalenin ardından Pınarbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Yetkililer, kaza ile ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi.
Takla atan araçtan sağ kurtuldular

Karatay, Kayseri, Malatya, Yerel

Kaynak: İHA

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